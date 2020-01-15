Ayıptır söylemesi!

Asvel ve Milano’yu çok üzdük. Cereyana kapıldılar! Tersoya düştüler! Bizimkilerin biri ‘islim aldı’ diğeri ‘tam gaz’... Darısı perşembeye... Yıllardır olmadığı kadar iyi üçlük atmaya başlayan Fenerbahçe, “Merak etmeyin Obradovic’in takımı geç açılır” savımı ispat edercesine, Nunnally ve Vesely’nin katılımıyla tamamlanmış kadrosuyla zevkli bir gece yaşattı sevenlerine.
JAN VESELY DÖNÜNCE...
Fransızların hücum ribaundlarıyla hızlı hücumlarına reaksiyon vermeye konsantre olan takım, top kayıplarını minimize edemedi ama zayıf rakibini kolay teslim aldı. Leo Westermann ve Nando De Colo direksiyonda birlikte başladılar. Daha sonra Kostas Sloukas sıcak eliyle görevi devraldı. Vesely ile keyfi yerine gelen Fenerbahçe pota altından üretkenliğini artırarak filmi koparttı kaçtı. Şık alley-oop’lar ile sahadaki her oyuncu performansına tavan yaptırırken salon özlediği takımına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. Sarı lacivertli taraftarların ruh halini yansıtan “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratı, Fenerbahçe adına güzel biten maçın bir başka önemli olayı oldu.
AMMA VELAKİN LARKIN
Akşamki “Türk gösterisinin” bir başka görgü tanığı Ettore Messina’nın Armani Milano’su oldu. Ligde Shane Larkin’le aşık atabilecek, performansını giderek arttıran, tek adamları Sergio Rodriguez kısır skorda kalırken, Larkin attı, attırdı, çembere gitti, asist yaptı ve Milano’yu eli boş gönderdi. İlk yılında istediği kimyayı yakalayamayan Milano, önemli oyun kurucusu Micic’den yoksun Anadolu Efes karşısında boyalı alanı zorlayarak başladı maça. Efes koşmak, Milano kasmak istedi. Yüksek ritmi baştan kabul ettiremedi Ergin Ataman. Oyun kora kor mücadeleye döndü.
42’lik SCOLA SORUN ÇIKARDI
42 yaşındaki emektar Nevio Scola sorun yaratırken Singleton oyuna el koydu. Blok ve can alıcı üçlükle takımı canlandırdı. İkinci yarıda adam eksiltme sihirbazı Larkin’in şut yağmuruyla skoru ve momentumu ele aldık bir daha da vermedik. Larkin el çabukluğu top çalmalarıyla liderin galibiyet serisini sürdürmesini sağladı
Ayıptır söylemesi!
Ünal Özüak yazdı...
Asvel ve Milano’yu çok üzdük. Cereyana kapıldılar! Tersoya düştüler! Bizimkilerin biri ‘islim aldı’ diğeri ‘tam gaz’... Darısı perşembeye... Yıllardır olmadığı kadar iyi üçlük atmaya başlayan Fenerbahçe, “Merak etmeyin Obradovic’in takımı geç açılır” savımı ispat edercesine, Nunnally ve Vesely’nin katılımıyla tamamlanmış kadrosuyla zevkli bir gece yaşattı sevenlerine.
JAN VESELY DÖNÜNCE...
Fransızların hücum ribaundlarıyla hızlı hücumlarına reaksiyon vermeye konsantre olan takım, top kayıplarını minimize edemedi ama zayıf rakibini kolay teslim aldı. Leo Westermann ve Nando De Colo direksiyonda birlikte başladılar. Daha sonra Kostas Sloukas sıcak eliyle görevi devraldı. Vesely ile keyfi yerine gelen Fenerbahçe pota altından üretkenliğini artırarak filmi koparttı kaçtı. Şık alley-oop’lar ile sahadaki her oyuncu performansına tavan yaptırırken salon özlediği takımına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. Sarı lacivertli taraftarların ruh halini yansıtan “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratı, Fenerbahçe adına güzel biten maçın bir başka önemli olayı oldu.
AMMA VELAKİN LARKIN
Akşamki “Türk gösterisinin” bir başka görgü tanığı Ettore Messina’nın Armani Milano’su oldu. Ligde Shane Larkin’le aşık atabilecek, performansını giderek arttıran, tek adamları Sergio Rodriguez kısır skorda kalırken, Larkin attı, attırdı, çembere gitti, asist yaptı ve Milano’yu eli boş gönderdi. İlk yılında istediği kimyayı yakalayamayan Milano, önemli oyun kurucusu Micic’den yoksun Anadolu Efes karşısında boyalı alanı zorlayarak başladı maça. Efes koşmak, Milano kasmak istedi. Yüksek ritmi baştan kabul ettiremedi Ergin Ataman. Oyun kora kor mücadeleye döndü.
42’lik SCOLA SORUN ÇIKARDI
42 yaşındaki emektar Nevio Scola sorun yaratırken Singleton oyuna el koydu. Blok ve can alıcı üçlükle takımı canlandırdı. İkinci yarıda adam eksiltme sihirbazı Larkin’in şut yağmuruyla skoru ve momentumu ele aldık bir daha da vermedik. Larkin el çabukluğu top çalmalarıyla liderin galibiyet serisini sürdürmesini sağladı