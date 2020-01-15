Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ünal Özüak>Ayıptır söylemesi!
"Ünal Özüak" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ünal Özüak" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ünal Özüak

Ünal Özüak

Ayıptır söylemesi!

15 Ocak 2020

Ünal Özüak yazdı...

Asvel ve Milano’yu çok üzdük. Cereyana kapıldılar! Tersoya düştüler! Bizimkilerin biri ‘islim aldı’ diğeri ‘tam gaz’... Darısı perşembeye... Yıllardır olmadığı kadar iyi üçlük atmaya başlayan Fenerbahçe, “Merak etmeyin Obradovic’in takımı geç açılır” savımı ispat edercesine, Nunnally ve Vesely’nin katılımıyla tamamlanmış kadrosuyla zevkli bir gece yaşattı sevenlerine.

JAN VESELY DÖNÜNCE... 

Fransızların hücum ribaundlarıyla hızlı hücumlarına reaksiyon vermeye konsantre olan takım, top kayıplarını minimize edemedi ama zayıf rakibini kolay teslim aldı. Leo Westermann ve Nando De Colo direksiyonda birlikte başladılar. Daha sonra Kostas Sloukas sıcak eliyle görevi devraldı. Vesely ile keyfi yerine gelen Fenerbahçe pota altından üretkenliğini artırarak filmi koparttı kaçtı. Şık alley-oop’lar ile sahadaki her oyuncu performansına tavan yaptırırken salon özlediği takımına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. Sarı lacivertli taraftarların ruh halini yansıtan “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratı, Fenerbahçe adına güzel biten maçın bir başka önemli olayı oldu.

AMMA VELAKİN LARKIN 

Akşamki “Türk gösterisinin” bir başka görgü tanığı Ettore Messina’nın Armani Milano’su oldu. Ligde Shane Larkin’le aşık atabilecek, performansını giderek arttıran, tek adamları Sergio Rodriguez kısır skorda kalırken, Larkin attı, attırdı, çembere gitti, asist yaptı ve Milano’yu eli boş gönderdi. İlk yılında istediği kimyayı yakalayamayan Milano, önemli oyun kurucusu Micic’den yoksun Anadolu Efes karşısında boyalı alanı zorlayarak başladı maça. Efes koşmak, Milano kasmak istedi. Yüksek ritmi baştan kabul ettiremedi Ergin Ataman. Oyun kora kor mücadeleye döndü.

42’lik SCOLA SORUN ÇIKARDI

42 yaşındaki emektar Nevio Scola sorun yaratırken Singleton oyuna el koydu. Blok ve can alıcı üçlükle takımı canlandırdı. İkinci yarıda adam eksiltme sihirbazı Larkin’in şut yağmuruyla skoru ve momentumu ele aldık bir daha da vermedik. Larkin el çabukluğu top çalmalarıyla liderin galibiyet serisini sürdürmesini sağladı

X
Ünal Özüak Ünal ÖzüakTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Oscar yine çok erkekUğur VARDANOscar yine çok erkek15.01.2020
Ruslar Hafter’le ne konuştuAbdulkadir SELVİRuslar Hafter’le ne konuştu?15.01.2020
Kendimden başka suçlayacak kimsem yoktur.Aygül AydınKendimden başka suçlayacak kimsem yoktur.15.01.2020
Devlet adamı Devlet BahçeliFuat BOLDevlet adamı Devlet Bahçeli15.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.