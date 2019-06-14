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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
14.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Ataman evinde gibiydi

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

OLUMSUZ tezahürata kulaklarını tıkayan Ergin Ataman; aslarından yoksun fakat çoğu zaman evinde farklı motive olan, kanadı kırık Kanarya karşısında bu kez beklediğinden fazlasını aldı.

Oyun üstünlüğünü erken alma telaşında ki ev sahibi; deplasman amentüsü savunma yoğunlaşmasını, sakin oynayarak gerçekleştirme gayretindeki Anadolu Efes’e bir türlü üstünlük kuramadı. Sezon performansıyla geri dönen Moerman pota altında takımı adına iyi işler yaptı ilk çeyrekte. 2. çeyrekte sıcak elleri tepede ki baskıyla, frenledi ev sahibi. Sayıya izin vermeyerek yedi dakika kaput ettiler rakibi. Ancak Beaubois, A.Efes kuraklığını üçlüklerle giderdi.

FENERBAHÇE BİR TÜRLÜ ISINAMADI

Kötü şut gecesindeki (13’de 0 üçlük) Fenerbahçe gömük Anadolu Efes savunmasına karşı çeperden demir dövdü durdu. Hakem Emin Moğultay teknik faulleriyle oyunu germeye çabaladı ama gereksiz gayreti akim kaldı.

10 sayı geride soyunma odasına giden Fenerbahçe, savunma vidalarını sıkarak, Kalinic’in pota dibi post up’larını yoğun kullanarak geri gelmek istedi. Ancak A.Efes geri adım atmadan sakin kaldı. Varlık gösterebilen yegane Fenerbahçe’li Melli’nin skor gayretine Larkin ve Beaubois yanıt verdi. Dunston faulleri dörtleyince sıkıntı oldu ama elleri o kadar sıcaktı ki; ribaunda gerek kalmadı. Son çeyrekte üçlük yağmurunu sürdüren Anadolu Efes ev sahibinin kızışmasına müsaade etmeden, 13 farklı bir maçtan fazlasını kazandı.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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