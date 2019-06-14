Ataman evinde gibiydi
OLUMSUZ tezahürata kulaklarını tıkayan Ergin Ataman; aslarından yoksun fakat çoğu zaman evinde farklı motive olan, kanadı kırık Kanarya karşısında bu kez beklediğinden fazlasını aldı.
Oyun üstünlüğünü erken alma telaşında ki ev sahibi; deplasman amentüsü savunma yoğunlaşmasını, sakin oynayarak gerçekleştirme gayretindeki Anadolu Efes’e bir türlü üstünlük kuramadı. Sezon performansıyla geri dönen Moerman pota altında takımı adına iyi işler yaptı ilk çeyrekte. 2. çeyrekte sıcak elleri tepede ki baskıyla, frenledi ev sahibi. Sayıya izin vermeyerek yedi dakika kaput ettiler rakibi. Ancak Beaubois, A.Efes kuraklığını üçlüklerle giderdi.
FENERBAHÇE BİR TÜRLÜ ISINAMADI
Kötü şut gecesindeki (13’de 0 üçlük) Fenerbahçe gömük Anadolu Efes savunmasına karşı çeperden demir dövdü durdu. Hakem Emin Moğultay teknik faulleriyle oyunu germeye çabaladı ama gereksiz gayreti akim kaldı.
10 sayı geride soyunma odasına giden Fenerbahçe, savunma vidalarını sıkarak, Kalinic’in pota dibi post up’larını yoğun kullanarak geri gelmek istedi. Ancak A.Efes geri adım atmadan sakin kaldı. Varlık gösterebilen yegane Fenerbahçe’li Melli’nin skor gayretine Larkin ve Beaubois yanıt verdi. Dunston faulleri dörtleyince sıkıntı oldu ama elleri o kadar sıcaktı ki; ribaunda gerek kalmadı. Son çeyrekte üçlük yağmurunu sürdüren Anadolu Efes ev sahibinin kızışmasına müsaade etmeden, 13 farklı bir maçtan fazlasını kazandı.
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