Armani’den indirimli gece!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kalan son sekiz maçta şampiyonluğunu ikilemek hedefine kitlenmiş ev sahibi istatistiklerde saptanmış tüm üstünlüklerini sahaya yansıttı. 15g_7m ile markalaşma yarışında parkede 7g_15’li Armani’yi uzak ara arkada bırakmış Fenerbahçe sakat Datome ve milli takıma giden Melih ile Dixon nedeniyle keskin şütörsüz çıktı maça. Ama geniş ve kaliteli kadro onların yokluğunu hissettirmedi. Gelecek haftalarda yaşanacak Real, Zalgiris vb. maçlarla zorlu süreç öncesi bir nevi son antrenman niteliğinde ki maç beklendiği rahatlıkta oynandı.
Hemen teslim olmadılar
Her maça farklı beşle başlama ritüelini bozmayan koç Obradovic, savunması kağıt kadar gevşek ve fakat hücumu bir o kadar akışkan ve yüksek tempolu Armani maçına Vesely, Ahmet, Sloukas ve sakatlıktan dönenler Nunnanly ve Kalinic beşiyle başladı. Altı haftadır sakat Nunnanly üçlük sokmayı unutmamış olması güzel haberdi.. Andrew Goudelock , KUZMINSKAS ve MICOV ile beklendiği gibi dışardan ısırmayı tercih eden rakip ilk çeyrek skorda geri adım atmadan 23_20 ile maçta kaldı.
Kıran kaçar gider
Milano da ki ilk maçta ancak uzatmada kazanabildiğimizi akılda tutarak korkulu rüya görmemek için 2.çeyrekte maçı erken kırmak istedik. Direksiyona geçen Brad Wanamaker hücum seçkinliğini arttırarak ve Curtis Jerrells’i arkasına alarak bulduğu sayılarla hücumda 10 sayılık farkla etkinliğimizi sağladı. Buradan itibaren kaçmaya başladık. Bir kere daha skor adamları Galatasaray performansından tanıdığımız Micov ile kopmamızı önlemeye çalıştılarsa da Fenerbahçe coşmuştu bir kere... Devreyi 15 sayı önde kapadık.
Perde ilk yarıda inmişti
Armani son canhıraş geri dönüşle farkı tek hanelere indirecek atağını yaparken odadan başladığı beşle maça konsantre dönen Fenerbahçe iki uzunu Vesely ve Thompson’la boyalıya yoğunlaşırken bir süre sayı bulma krizi yaşadıysa da geleneksel hatalar dolu kabus 3.çeyrek Sloukas ve Guduric sıcak elleriyle sorunsuz aşıldı. Üçlük istikrarımızın sürdüğü son çeyrekte giren çıkan 12 oyuncunun da kendi performanslarının üstünde kaldığını, ileriye dönük olarak, sevinerek izledik. Gece şık smaçlarla taçlanır ve fark katlanırken gönlümüz rahat ayrıldık Kadıköy’den..