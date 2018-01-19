Anadolu Efes nefes alamadı

Sen bana son maçını söyle ben sana maç falını söyleyeyim şeklinde bakınca; Sarı Lacivert’liler son dönemde form grafiğini yükseltir, ligde çıktığı son 9 maçı kazanırken, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos'u yenerek hem Avrupa'daki galibiyet serisini 3 maça çıkartarak hem de Yunan rakibini sıralamada geçmeyi başarmış çıktı maça. Ev sahibi Anadolu Efes, son maçında CSKA Moskova karşısında ağır bir yenilgi alırken, rakibine deplasmanda 31 sayı farkla mağlup oldu.: 110-79.Tabii ki her maçın ayrı hikayesi olurdu ama bu maçın sonucu başından belliydi aslında.

Ataman’dan müthiş gayret

Yılların efsane takımı Anadolu Efes’i güzel günlerine geri döndürmek için soyunan, senenin takımı yaratmanın yanı sıra, bir sürpriz galibiyet almanın ivmeyi arttıracağının bilincinde ki Ergin Ataman, maç boyu, imkansızı zorlamanın öyküsünü anlatan “mitolojik Sisifos Efsanesinde ki gibi”, geri yuvarlanacağını bile bile, koca kayayı yokuş yukarı iteledi durdu.Rakip takımın oyun kurucularının yüksek verimlilikle oynadıkları maçları kaybettiğinin farkında olan ve başlangıç ivmesini sona bıraktığında kolay gülemediğini son maçlarda yaşayarak öğrenmiş olan Zeljko Obradovic maça yüksek vitesle başlamak isterken ilk beşi onunla aynı kararlılıkta gözükmedi. TONEY DOUGLAS ve gününde gözüken Zoran Dragic’in sırtladığı 10_0’lık seriyle Efes müthiş direnç sergiledi. İlk beşinden alışıldık şekilde gene verim alamayan Obradovic, tutukluğu atma sürecinde oyuncu değiştirmeye erken başlayarak, cezacısı Melih’in sıcak eliyle, oyundan kopmayarak çeyrek bitmeden skoru dengeledi.24_24

Silahlar fora

Tek çeyrekte 14 sayı atarak cezacı klasını konuşturmaya başlayan “Melih işbaşında” diye adlandırabileceğimiz 2. çeyrekte üçlük düellosu başladı.“Melli_Ahmet ikili devrilmeleriyle” Fenerbahçe boyalı alan etkisini arttırarak skoru kapıp kaçmaya başladı. Savunmayı da giderek sertleştirerek Anadolu Efes’i potasından dışarı ittiler. Errick McCollum dış atışlarla takımını oyunda tutarken odaya 46_35 önde giden misafir takım oldu.Çalınmadığını düşündüğü düdükler yüzünden iyice gerginleşen Ataman baskıyı tam sahaya taşıdı. Ancak çeperden savrulan topların ribauntları Fenerbahçe’de kalırken Efes’in kazançları ancak rakibin hatalarından oluştu. Fenerbahçe krize girerken Anadolu Efes maçı kırmak için bir atak daha yaptı. Errick McCollum atarken bu kez onu

Brad Wanamaker yanıtladı. Vladimir Stimac pota altında ekmeğini taştan çıkarırken her zaman ki gibi sınırlarını zorladı. Marko Guduric’de doğru saha içi yerleşimiyle sayı üretti. Efes’in faul limiti tükendiğinden sarı lacivertliler serbest atış çizgisine çokça giderek farkı hep 10 sayı civarında tuttular.

Ribauntlar Fenerin olunca maç gelmeye başladı

68_57 Fenerbahçe üstünlüğüyle girilen son karar çeyreğine banktan soğuk gelen Sinan ve Dixon’la başlayarak Anadolu Efes’e davetiye çıkardıObradovic ama ev sahibi son bir yakalama için bunu değerlendiremedi.Fenerbahçe 10 sayı fark kredisini potaya giderek kullanırken İstanbul’a geldiği iyice belli olan yeni transfer TONEY DOUGLAS (tek başına 21 sayı atan) üst üste üç üçlükle yürek koydu takımı adına. Fenerbahçe keskin nişancıları atıp sokarken ev sahibi atıcıları yanıtlamakta geri kalmadılar ama son şampiyon kalite ve kapasite farkını sergileyerek, maç sonu deneyimiyle topun üstüne yatmayı becererek Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.