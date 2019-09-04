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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
04.09.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Amerika'ya hediye ettik

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

DÜNYA şampiyonalarına burun kıvıran, bu kez de Çin’e C takımlarıyla gelen ABD karşısında bir ilk yaşayacaktık.

Oyun planımız, 2 metre boy, 20 altı yaş ortalamalı, tüm kadro değişerek oynayan, yenilmişliği yok denecek kadar az ABD’yi, yüksek ritminin dışına atmaktı. Kariyerinin sonuna gelmişken bir madalya almayı kovalayan, bizde çok ünlü ama uluslararası bir başarısı olmayan koçları Popovich ‘açık alan koş koş atını tercih ederek’, uzun adamlarıyla aldıkları ribaundlarla fazla top kullandırdı takımına. Akıllı seçimle frenli, sete set oynayarak Amerikalılar’ın gazını dozunda tuttuk. Buldukça da atarak ilk çeyrekte maçta kaldık. Ancak biz düzen dışı oynamaya başlayınca, yüzde 60 üçlük isabetlerinin yanı sıra savunma sertliği ve alan savunması yaparak çeşitliğini de artıran Amerikalılar momentumu ele alıp farkı açtı. Kopmamak işin Wilbekin kozumuzu oyuna sürerek kaçmalarına ket vurduk.

ŞUTLARINI BOZAMADIK

Beş sayı geride girdiğimiz ikinci yarıda, tanıtım filmleri dışında pek katkı veremeyen Cedi’siz hücum eksikliğimizi gidermek için, ‘Amerikalılar Ersan’a karşı’ şekline dönüştürdük oyunu. Alan savunmamıza karşı üçlük bulurlarken, muhteşem adam Melih sıcak eliyle devreye girdi. Furkan’ın olumlu katkısıyla geri adım atmadan maçı kafa kafaya sokarak girdik karar çeyreğine. Acele atışlarla kaos basketbolu oynanmaya başlayınca 5 dakika kala 71-71 berabereye geldi maç. Kısalan takımlar gel-git oynarken nefes kesen son saniyelerde altın adam Ersan’ın tipi millilerimize tarih yazma onuru kazandıracakken, bitime12 saniye kala Jayson Tatum 3’te2 faul atarak maçı uzattı (81-81). Karşılıklı seriler attık, gerilim hiç düşmedi. Ama inanılmaz fauller kaçırarak avucumuzun içine kadar gelmiş maçı hediye ettik. Barnes tek farkla günümüzü kararttı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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