Amerika'ya hediye ettik
DÜNYA şampiyonalarına burun kıvıran, bu kez de Çin’e C takımlarıyla gelen ABD karşısında bir ilk yaşayacaktık.
Oyun planımız, 2 metre boy, 20 altı yaş ortalamalı, tüm kadro değişerek oynayan, yenilmişliği yok denecek kadar az ABD’yi, yüksek ritminin dışına atmaktı. Kariyerinin sonuna gelmişken bir madalya almayı kovalayan, bizde çok ünlü ama uluslararası bir başarısı olmayan koçları Popovich ‘açık alan koş koş atını tercih ederek’, uzun adamlarıyla aldıkları ribaundlarla fazla top kullandırdı takımına. Akıllı seçimle frenli, sete set oynayarak Amerikalılar’ın gazını dozunda tuttuk. Buldukça da atarak ilk çeyrekte maçta kaldık. Ancak biz düzen dışı oynamaya başlayınca, yüzde 60 üçlük isabetlerinin yanı sıra savunma sertliği ve alan savunması yaparak çeşitliğini de artıran Amerikalılar momentumu ele alıp farkı açtı. Kopmamak işin Wilbekin kozumuzu oyuna sürerek kaçmalarına ket vurduk.
ŞUTLARINI BOZAMADIK
Beş sayı geride girdiğimiz ikinci yarıda, tanıtım filmleri dışında pek katkı veremeyen Cedi’siz hücum eksikliğimizi gidermek için, ‘Amerikalılar Ersan’a karşı’ şekline dönüştürdük oyunu. Alan savunmamıza karşı üçlük bulurlarken, muhteşem adam Melih sıcak eliyle devreye girdi. Furkan’ın olumlu katkısıyla geri adım atmadan maçı kafa kafaya sokarak girdik karar çeyreğine. Acele atışlarla kaos basketbolu oynanmaya başlayınca 5 dakika kala 71-71 berabereye geldi maç. Kısalan takımlar gel-git oynarken nefes kesen son saniyelerde altın adam Ersan’ın tipi millilerimize tarih yazma onuru kazandıracakken, bitime12 saniye kala Jayson Tatum 3’te2 faul atarak maçı uzattı (81-81). Karşılıklı seriler attık, gerilim hiç düşmedi. Ama inanılmaz fauller kaçırarak avucumuzun içine kadar gelmiş maçı hediye ettik. Barnes tek farkla günümüzü kararttı
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