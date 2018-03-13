Yokuşlu Fırtına
Trabzonspor’da haftalardır gelen kötü futbol , Beşiktaş mağlubiyeti sonrası alınan kongre kararı ve bunun sonrasında camiada oluşan puslu hava mevcuttu.
Trabzonspor bu sıkıntılar arasında çıktığı Akhisar maçında sezon başından beri ilk kez bu kadar rahat futbol oynadı.Trabzonspor’da artık kronikleşmiş sorun haline gelen defanstan kontrollü paslarla çıkma sıkıntısını , Okay’ın mecburiyetten stoper oynatılması ve Onazi-Sosa ikilisinin defanstan topu ileri taşıması sayesinde aşıldı.Özellikle Okay dikine paslarla orta sahayı rahatlattı.
İlk yarıda Burak Yılmaz defalarca topu kötü kullanmasa Trabzonspor çok farklı skorları yakalayabilirdi.Trabzonspor’un hızlı pas oyunu , Sosa ve Yusuf’un devamlı alan değiştirmeleri sayesinde Akhisar etkisiz hale getirildi.Bu oyunda özellikle sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Abdulkadir olsaydı Trabzonspor daha da rahatlardı.Stoper oynamasına rağmen sahanın her yerinde olan Okay Yokuşlu artık tamamen futbolculuktan kaliteli futbolculuğa doğru adım atmış durumda.Takımın en iyisi diyebileceğimiz düzeyde bir futbol sergiliyor.
Trabzonspor’da defansın ileri yönünü de iyi oynayabilen bilen stoper ve önlerinde Okay-Onazi ikilisi oynasa bu takımın orta sahası kolay kolay oyun kontrolünü bırakmaz.Maçta etkisizliği açık şekilde gözüken Burak Yılmaz , Dame N’doye’nin oyuna girmesiyle rahatlamış olacak ki bizlere gerçek Burak Yılmaz’ı biraz olsun izletti.Trabzonspor rahat bir galibiyet alarak derin bir nefes almış oldu.Kongre sürecine giren camia bu süreçten daha güçlü ve bir birine kenetlenmiş bir şekilde çıkmalıdır.Ve düzlüğe çıkmanın tek yolu sistemli ekonomik yapılanmadır.
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