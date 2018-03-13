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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
13.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Yokuşlu Fırtına

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
Yokuşlu Fırtına

Trabzonspor’da haftalardır gelen kötü futbol , Beşiktaş mağlubiyeti sonrası alınan kongre kararı ve bunun sonrasında camiada oluşan puslu hava mevcuttu.

Trabzonspor bu sıkıntılar arasında çıktığı Akhisar maçında sezon başından beri ilk kez bu kadar rahat futbol oynadı.Trabzonspor’da artık kronikleşmiş sorun haline gelen defanstan kontrollü paslarla çıkma sıkıntısını , Okay’ın mecburiyetten stoper oynatılması ve Onazi-Sosa ikilisinin defanstan topu ileri taşıması sayesinde aşıldı.Özellikle Okay dikine paslarla orta sahayı rahatlattı.

İlk yarıda Burak Yılmaz defalarca topu kötü kullanmasa Trabzonspor çok farklı skorları yakalayabilirdi.Trabzonspor’un hızlı pas oyunu , Sosa ve Yusuf’un devamlı alan değiştirmeleri sayesinde Akhisar etkisiz hale getirildi.Bu oyunda özellikle sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Abdulkadir olsaydı Trabzonspor daha da rahatlardı.Stoper oynamasına rağmen sahanın her yerinde olan Okay Yokuşlu artık tamamen futbolculuktan kaliteli futbolculuğa doğru adım atmış durumda.Takımın en iyisi diyebileceğimiz düzeyde bir futbol sergiliyor.

Trabzonspor’da defansın ileri yönünü de iyi oynayabilen bilen stoper ve önlerinde Okay-Onazi ikilisi oynasa bu takımın orta sahası kolay kolay oyun kontrolünü bırakmaz.Maçta etkisizliği açık şekilde gözüken Burak Yılmaz , Dame N’doye’nin oyuna girmesiyle rahatlamış olacak ki bizlere gerçek Burak Yılmaz’ı biraz olsun izletti.Trabzonspor rahat bir galibiyet alarak derin bir nefes almış oldu.Kongre sürecine giren camia bu süreçten daha güçlü ve bir birine kenetlenmiş bir şekilde çıkmalıdır.Ve düzlüğe çıkmanın tek yolu sistemli ekonomik yapılanmadır.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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