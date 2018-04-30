Yazıcı Çalım'ı
İki haftadır yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşte olan bir Trabzonspor vardı.Ancak yarışın içinde olmak için muhakkak kazanması gereken bir maçtı Antalyaspor maçı.
Önceki haftalardan gelen puan kayıplarının etkisiyle özgüven eksikliği yaşayan oyuncular , maç boyunca epey zorlandı.Ön alan baskısıyla Trabzonspor’un savunmadan pasla çıkmasını engelleyen Antalyaspor , bu plan doğrultusunda istediklerini yaparak maça başladı.Bu durumu asıl tetikleyen ise Rıza Çalımbay’ı eleştirmekten bıktığımız Okay’ın stoper oynatılması durumu idi.Asıl mevkisi stoper olmayan Okay doğal olarak arkada pozisyon almada zorlandı .Bu durumu Onazi , Pereria ve Olcay’ın savunmadan çıkışta yaptıkları pas hataları eklenince Antalyaspor için muazzam bir ortam oluştu.Doukara ve Emre Güral’ın içeri kat etmeleri ve gol pozisyonu bulmaları zor olmadı.Eğer kalesinde devleşen Uğurcan olmasa idi maç çok farklı yerlere gidebilirdi.Bu noktada önlem alamayan Rıza Çalımbay geriye düşmesine rağmen bulduğu penaltıyla bir anlamda nefes aldı.Ama yinede bu hatalarından vazgeçmedi.Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın muazzam top hakimiyetiyle attığı golle öne geçti.Ancak bu dakikadan sonra Trabzonspor taraftarları için ecel terlerinin döküldüğü dakikalar başladı.Antalyaspor Trabzonspor’un savunmadan ani çıkışlarını iyi yapamaması ile birlikte Trabzonspor kalesini ablukaya alsa da Uğurcan’ı ve Trabzonspor savunmasını geçmeyi başaramadı.Trabzonspor zorda olsa galibiyeti aldı.Ancak bu galibiyetten ders çıkartmasını umduğumuz Rıza Çalımbay eğer aynı bariz hataları devam ettirirse Trabzonspor’un kalan üç haftada puan kaybetmesi içten bile değil.
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