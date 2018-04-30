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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
30.04.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Yazıcı Çalım'ı

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com

İki haftadır yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşte olan bir Trabzonspor vardı.Ancak yarışın içinde olmak için muhakkak  kazanması gereken bir maçtı Antalyaspor maçı.

Önceki haftalardan gelen puan kayıplarının etkisiyle özgüven eksikliği yaşayan oyuncular , maç boyunca epey zorlandı.Ön alan baskısıyla Trabzonspor’un savunmadan pasla çıkmasını engelleyen Antalyaspor , bu plan doğrultusunda istediklerini yaparak maça başladı.Bu durumu asıl tetikleyen ise Rıza Çalımbay’ı eleştirmekten bıktığımız Okay’ın stoper oynatılması durumu idi.Asıl mevkisi stoper olmayan Okay doğal olarak arkada pozisyon almada zorlandı .Bu durumu Onazi , Pereria ve Olcay’ın savunmadan çıkışta yaptıkları pas hataları eklenince Antalyaspor için muazzam bir ortam oluştu.Doukara ve Emre Güral’ın içeri kat etmeleri ve gol pozisyonu bulmaları zor olmadı.Eğer kalesinde devleşen Uğurcan olmasa idi maç çok farklı yerlere gidebilirdi.Bu noktada önlem alamayan Rıza Çalımbay geriye düşmesine rağmen bulduğu penaltıyla bir anlamda nefes aldı.Ama yinede bu hatalarından vazgeçmedi.Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın  muazzam top hakimiyetiyle attığı golle öne geçti.Ancak bu dakikadan sonra Trabzonspor taraftarları için ecel terlerinin döküldüğü dakikalar başladı.Antalyaspor Trabzonspor’un savunmadan ani çıkışlarını iyi yapamaması ile birlikte Trabzonspor kalesini ablukaya alsa da Uğurcan’ı ve Trabzonspor savunmasını geçmeyi başaramadı.Trabzonspor zorda olsa galibiyeti aldı.Ancak bu galibiyetten ders çıkartmasını umduğumuz Rıza Çalımbay eğer aynı bariz hataları devam ettirirse Trabzonspor’un kalan  üç haftada puan kaybetmesi içten bile değil.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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