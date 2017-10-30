Trabzonspor fırtınası

Kadro yapısını iyi yönetemeyen ve yanlış hamleler yapan Ersun Yanal yüzünden Trabzonspor beklentilerin çok uzağında kaldı. Bunların aksine bir Trabzonspor vardı dün sahada, Galatasaray'ı çok iyi analiz eden Rıza hoca kontrolü elinde tutup Galatasaray’a baskı ile top yaptırmayan bir kadro ile sahaya çıktı.

Bero ve Olcay tercihi bu yönde bir tercihti.Galatasaray istediği topu çevirme fırsatı bulamayınca Trabzonspor maçın hakimiyeti eline aldı ve İlk yarı 10 şut gönderdi kaleye. Olcay Şahan belki de sahanın en kötüsüydü, kendisi de ikinci yarı çıkacağını bildiği için Profesyonelliğe yakışmayan bir hareket yaparak takımını 10 kişi bıraktı. Rıza Hocanın bir hamle şansını kaybettirmiş oldu. Bununla alakalı takım için disiplin talimatı uygulanmalı..

Galatasaray'dan Feghouli de kırmızı görmeseydi maçtan sonra herkes Olcay’ı konuşurdu. İkinci yarıya Trabzonspor baskıyı 1 tık artırarak girdi. Tartışmasız sahanın en iyisi olan Yusuf Yazıcının müthiş ortasında Uğur’un güzel şutunu şahane çıkaran Muslera devamında Boşta kalan Damdoy’un boş kaleye attığı golde çaresiz kaldı. Golden sonra herkes Galatasaray tepki verir derken Trabzonspor sisteminden hiç kopmadı. Onazi orta saha da Fernandoya alan bırakmadı. Sahada basmadık yer bırakmadı Onazi.

Trabzonspor Yusuf’un şahane golüyle 2-0 öne geçtiğinde aslında Trabzonspor Galatasaray’ı maçtan tamamen çekip kopartmıştı. Trabzonspor da ilginç olan olay maçta bu sezon transfer olan hiçbir oyuncunun oynamaması idi. Demek ki bazı şeyler istenince Trabzonspor başarabiliyormuş. Bundan sonra Trabzonspor daha sağlam adımlar atarak takım içinde ki birliktelikle daha iyi yerlere gelecektir.