Sistemsiz yolculuk
Ümit Karaş yazdı.
Sezon başından beri bir sistemi olmadığı için eleştirdiğimiz Trabzonspor , yine aynı sistemsizlikle yoluna devam ediyor.Rıza Çalımbay geldiğinden beri takıma verdiği tek şey olan mücadele azmi olmasa takımın başında hoca var mı diye endişe duyabilirsiniz.Avrupa yolunda kendi sahanızda bir rakibinizi yarış dışında bırakabileceğin bir maç oynuyorsun ve tek yapabildiğin bireysel yeteneklerinin arada parlayıp sönmesi.İleri uca gelen topların çoğunu topu ezerek cevap veren Burak Yılmaz’da formunun çok uzağında olunca doğal olarak sonucu bulamıyorsun.Rıza Çalımbay maça doğru bir tercih yapıp Okay’ı orta sahada oynatıp Yusuf’u da 10 numara mevkisinde başlattı.Ancak maçın içerisinde takımın dinamikleriyle o kadar oynadı ki maçı Sivasspor’a teslim etmiş oldu.Özellikle Uğur’un sakatlanması sonrası Okay’ı stopere çekmesi ve Olcay’ı Okay’ın yerine koyup, yerinde iyi dediğimiz Yusuf’u kanata çekerek Sosa’yı onun yerine alması takım içi dengeler tamamen bozdu. O dakikadan sonra Trabzonspor topu ilerde tutan taraf gibi gözükse de bu durum rakip savunma bloğunun ön tarafında topun dolaşması dışında bir etken oluşturmadı.Daha kontrollü ve kontra atakları doğru yapan Sivasspor kolay bir şekilde sonuca gitmiş oldu.Trabzonspor’da ise futbolcuları asıl yerlerinde oynatmama tercihleri neticesinde büyük bir yara daha almış oldu.Rıza Çalımbay hiçbir şeyden ders alamayarak yoluna devam ediyor.Ve bu durumun sancısını yine Trabzonspor taraftarı çekiyor.Biraz olsun ben nerede hata yaptım acaba diyen bir hocası olsa idi Trabzonspor’un şu an çok farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi.
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