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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
22.04.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Sistemsiz yolculuk

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com

Ümit Karaş yazdı.

Sezon başından beri bir sistemi olmadığı için eleştirdiğimiz Trabzonspor , yine aynı sistemsizlikle yoluna devam ediyor.Rıza Çalımbay geldiğinden beri takıma verdiği tek şey olan mücadele azmi olmasa takımın başında hoca var mı diye endişe duyabilirsiniz.Avrupa yolunda kendi sahanızda bir rakibinizi yarış dışında bırakabileceğin bir maç oynuyorsun ve tek yapabildiğin bireysel yeteneklerinin arada parlayıp sönmesi.İleri uca gelen topların çoğunu topu ezerek cevap veren Burak Yılmaz’da formunun çok uzağında olunca doğal olarak sonucu bulamıyorsun.Rıza Çalımbay maça doğru bir tercih yapıp Okay’ı orta sahada oynatıp Yusuf’u da 10 numara mevkisinde başlattı.Ancak maçın içerisinde takımın dinamikleriyle o kadar oynadı ki maçı Sivasspor’a teslim etmiş oldu.Özellikle Uğur’un sakatlanması sonrası Okay’ı stopere çekmesi ve Olcay’ı Okay’ın yerine koyup, yerinde iyi dediğimiz Yusuf’u kanata çekerek Sosa’yı onun yerine alması takım içi dengeler tamamen bozdu. O dakikadan sonra Trabzonspor topu ilerde tutan taraf gibi gözükse de bu durum rakip savunma bloğunun ön tarafında topun dolaşması dışında bir etken oluşturmadı.Daha kontrollü ve kontra atakları doğru yapan Sivasspor kolay bir şekilde sonuca gitmiş oldu.Trabzonspor’da ise futbolcuları asıl yerlerinde oynatmama tercihleri neticesinde büyük bir yara daha almış oldu.Rıza Çalımbay hiçbir şeyden ders alamayarak yoluna devam ediyor.Ve bu durumun sancısını yine Trabzonspor taraftarı çekiyor.Biraz olsun ben nerede hata yaptım acaba diyen bir hocası olsa idi Trabzonspor’un şu an çok farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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