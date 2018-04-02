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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Plansızlığın Sonu Çalım'bay

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com

Bir haftadır tüm futbol kamuoyunun beklediği ve yılların verdiği ezeli rekabet dolayısıyla iki takım içinde çok önemli olan bir maçtı Galatasaray Trabzonspor maçı.Böyle bir maça hazırlanırken doğal olarak bir plan dahili içerisinde rakibin derin analizi defalarca yapılıp, bir oyun kurgusu oluşturulur ve bu plan dahilinde değişiklikler yapılır.

Ancak burada asıl analizi yapan Rıza Çalımbay değil Fatih Terim olmuş.Trabzonspor’un savunmadan top yaparak çıkmada zorlandığını bildiği için ön alan baskısını artırıp Trabzonspor oyuncularını devamlı yaptıkları bireysel hatalara sürüklemek istemiş.Ve gördük ki bunu da çok iyi yaptılar.

Rıza Çalımbay’ın oyun kurgusunda rakibinin devamlı arkada boşluk bırakacağını düşünerek Burak’ı topla buluşturmak isteyen bir hücum hattı kurdu.Ancak bu nokta da pas yaparak çıkmada zorlanan Trabzonspor ilerde de Burak’ın çok iyi marke edilmesi sonucu başarısız olunca maç ilk yarı tamamen Galatasaray kontrolünü gerçi.Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir konuda oyuncuların yanlış yerlerinde oynatılması.Bir oyuncuda en çok hangi yerden verim alırsanız o noktada oynatmaya devam edersiniz.Özelikle ilk 30 dakika Abdulkadir’i sol kanatta oynatan Rıza Çalımbay ilk hatasıyla maça başladı.

Ve sonrasında Trabzonspor’un sıkışan oyunda orta sahasını en iyi toparlayan oyuncusu Okay’ı Hubocan’ı çıkartarak savunmaya kaydırması sonucu bir oyuncusunu daha kaybetmiş oldu. Zaten Trabzonspor’un kronikleşen sorunu haline gelen Okay-Kucka ve Yusuf-Sosa beraber oynayamama sıkıntısı Trabzonspor’un oyunu kontrol edememesine neden oldu.

Trabzonspor bireysel iki hatadan gol yemiş olabilir ancak bu nokta da üzerinde durulması gereken konu saha içi mücadelenin yetersiz olması.Bir büyük takım oyunu görüntüsü veremedi Rıza Çalımbay’ın talebeleri. Zaten Rıza Çalımbay geldiğinden beri bir sistemi olmayan Trabzonspor , saha içinde ki mücadele hırsını da kaybedince sıradan bir takım haline gelip yıldız oyuncularını etkisizleştirdi. Rıza Çalımbay Trabzonspor’da bu plansız anlayışı devam ettirecekse yeni gelecek başkan şimdiden takımın başına kimin geçeceğini araştırmalıdır.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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