Plansızlığın Sonu Çalım'bay
Bir haftadır tüm futbol kamuoyunun beklediği ve yılların verdiği ezeli rekabet dolayısıyla iki takım içinde çok önemli olan bir maçtı Galatasaray Trabzonspor maçı.Böyle bir maça hazırlanırken doğal olarak bir plan dahili içerisinde rakibin derin analizi defalarca yapılıp, bir oyun kurgusu oluşturulur ve bu plan dahilinde değişiklikler yapılır.
Ancak burada asıl analizi yapan Rıza Çalımbay değil Fatih Terim olmuş.Trabzonspor’un savunmadan top yaparak çıkmada zorlandığını bildiği için ön alan baskısını artırıp Trabzonspor oyuncularını devamlı yaptıkları bireysel hatalara sürüklemek istemiş.Ve gördük ki bunu da çok iyi yaptılar.
Rıza Çalımbay’ın oyun kurgusunda rakibinin devamlı arkada boşluk bırakacağını düşünerek Burak’ı topla buluşturmak isteyen bir hücum hattı kurdu.Ancak bu nokta da pas yaparak çıkmada zorlanan Trabzonspor ilerde de Burak’ın çok iyi marke edilmesi sonucu başarısız olunca maç ilk yarı tamamen Galatasaray kontrolünü gerçi.Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir konuda oyuncuların yanlış yerlerinde oynatılması.Bir oyuncuda en çok hangi yerden verim alırsanız o noktada oynatmaya devam edersiniz.Özelikle ilk 30 dakika Abdulkadir’i sol kanatta oynatan Rıza Çalımbay ilk hatasıyla maça başladı.
Ve sonrasında Trabzonspor’un sıkışan oyunda orta sahasını en iyi toparlayan oyuncusu Okay’ı Hubocan’ı çıkartarak savunmaya kaydırması sonucu bir oyuncusunu daha kaybetmiş oldu. Zaten Trabzonspor’un kronikleşen sorunu haline gelen Okay-Kucka ve Yusuf-Sosa beraber oynayamama sıkıntısı Trabzonspor’un oyunu kontrol edememesine neden oldu.
Trabzonspor bireysel iki hatadan gol yemiş olabilir ancak bu nokta da üzerinde durulması gereken konu saha içi mücadelenin yetersiz olması.Bir büyük takım oyunu görüntüsü veremedi Rıza Çalımbay’ın talebeleri. Zaten Rıza Çalımbay geldiğinden beri bir sistemi olmayan Trabzonspor , saha içinde ki mücadele hırsını da kaybedince sıradan bir takım haline gelip yıldız oyuncularını etkisizleştirdi. Rıza Çalımbay Trabzonspor’da bu plansız anlayışı devam ettirecekse yeni gelecek başkan şimdiden takımın başına kimin geçeceğini araştırmalıdır.
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