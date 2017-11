Mücadelesizlik

Kayserispor karşısında sadece takımın defansif yönü ve Uğur-Durica ikilisinin geçen sezondan kalan iyi uyumu ön plana çıktı.

Maçtan önce artık puan kaybına tahammülümüz yok diyen hoca ve futbolculardan maç içerisinde eser yoktu. Castillo oyuna kendi mevkisi olan Sol kanatta değilde sağ kanatta başladı. 20. dakikadan sonra Rıza hoca Castillo ve Beronun yerlerini değiştirdiğinde Kayserispor oyunun kontrolünü tamamen eline almıştı bile. Defanstan top yaparak çıkmakta zaten zorlanan Trabzonspor, Rıza hocanın her seferinde Onur’a topu ileri dik demesiyle daha da zorlandı.

Onazi – Okay kurgusunda defansif anlamda iyi işler yapılırken ileri çıkışlarda zorlandı Trabzonspor. Onazi sakatlanınca yerine Sosa girdi. Fakat Sosa’yı izlerken gözlerime inanamadım. Her topu rakibe pas hatasıyla kaptıran, ilerde topu tutamayan ve her topu kaptırdığında mücadeleyi bırakıp topun peşine koşmayan bir Sosa izledim.

Bu da beni Sosa konusunda yanlış tercih bir transfer mi oldu sorusuna yönlendirdi. Beronun oyun içerisinde ne yaptığı belli olmayan hareketleri gereksiz sert müdahaleleri yüzünden tek kanat hep boş kaldı. Mustafa ve Onazi'nin sakatlanıp oyundan çıkmasıyla Abdulkadir'in oyuna alınması gecikti. Herkesin oyun içinde hiçbir şey yapamayan Bero'nun oyundan alınmasını beklediği dakikalarda Castillo oyundan alındı ve Abdulkadir girdi.

Bu değişikliğin sebebi Castillo'nun defansif yönünün çok fazla olmaması olabilir. Ancak Bero'nun da çok yeterli olduğu söylenemez. Trabzonspor bir türlü maç içinde tutunamadı ve oyuncularda bir kabulleniş sezdim. Her şeye rağmen kazanabilirdi. Trabzonspor. Abdulkadir son dakika da istediğini yapabilseydi Trabzonspor maçı alacaktı. Trabzonspor için kabullenemeyeceğimiz şeyler oluyor. Maç 0-0 devam ediyor ve top Trabzonspor'da olduğunda oyuncular çok yavaş hareket ediyor ve Onur topu oyuna sokarken resmen zaman geçiriyordu. Bunu hiçbir Büyük takım kitlesine anlatamazsınız. Trabzonspor sonuna kadar galibiyeti kovalamalı 1 puan kaybederim belki diye çekinmemeli böyle maçlarda. Artık taraftarın da camianın da bir tek puan kaybına bile tahammülü yokken bu nasıl bir hırsızlık sendromudur. Rıza hoca belki yenilmeyelim milli arada iyice demoralize olmayalım diye bunu yaptırmış olabilir. Bizler de milli aradan sonra bunları görmeyeceğiz temennisi ile bu maçlık bu durumu es geçebiliriz. Ancak Trabzonspor bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacak. Ve bu sezon her şeye rağmen bu takım ilk 4’te olmalıdır.