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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
07.04.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

Gerçek öz evlatlar

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
Gerçek öz evlatlar

Avrupa kupalarına katılmak için büyük öneme sahip bir maçtı Trabzonspor Kayserispor maçı.Her iki takımda geçen hafta almış oldukları mağlubiyetten sonra sahada bir güven eksikliği içerisinde başladı maça .

Ve bu durum maçın ilk yarısına damga vurdu.Bir nebze saha da daha iyi gözüken Trabzonspor son paslarda etkili olamayıp , ilerde de Burak Yılmaz’ın kötü performansı yüzünden  golü bulmakta zorlandı.Sosa’nın cezalı olması neticesinde asıl mevkisine dönen Yusuf Yazıcı bizlere benim mevkim burası der gibiydi.

Devamlı söylediğimiz Sosa-Yusuf bir arada olmuyor söyleminin zaruret hali bile olsa ne kadar doğru olduğunu tekrar yaşadık.Rıza Çalımbay’ın ligin en iyi 6 numaralarından birini yine stoper başlatması sonucu zorlanan Trabzonspor  Onazi’nin sakatlanıp Okay’ın ortasahaya geçmesi sonucu tamamen hakimiyeti almış oldu.İkinci yarıda ki baskı sonucu  Abdulkadir’in muazzam Messi vari  golü sonrası öne geçen Trabzonspor’da , Yusuf’da Abdulkadir’e eşlik edince tadına doyulmaz bir Trabzonspor izledi herkes.

Ben saha da varım diyen Burak Yılmaz’da bu duruma eşlik etmeye başlayınca bir anda fark açılmış oldu.Gerçek öz evlat formanın hakkını verendir diyen Abdulkadir ve Yusuf Avrupa kupaları için son derece önemli maçta Trabzonspor’a 3 puanı getirirken aynı zamanda Avrupa’da kendilerini göstermek için kapıyı sonuna kadar aralamış oldular.Bu maç aynı zamanda Muharrem Usta’nın başkanlığının son gününde ona en güzel armağanlardan biri olmuş  oldu.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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