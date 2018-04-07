Gerçek öz evlatlar
Avrupa kupalarına katılmak için büyük öneme sahip bir maçtı Trabzonspor Kayserispor maçı.Her iki takımda geçen hafta almış oldukları mağlubiyetten sonra sahada bir güven eksikliği içerisinde başladı maça .
Ve bu durum maçın ilk yarısına damga vurdu.Bir nebze saha da daha iyi gözüken Trabzonspor son paslarda etkili olamayıp , ilerde de Burak Yılmaz’ın kötü performansı yüzünden golü bulmakta zorlandı.Sosa’nın cezalı olması neticesinde asıl mevkisine dönen Yusuf Yazıcı bizlere benim mevkim burası der gibiydi.
Devamlı söylediğimiz Sosa-Yusuf bir arada olmuyor söyleminin zaruret hali bile olsa ne kadar doğru olduğunu tekrar yaşadık.Rıza Çalımbay’ın ligin en iyi 6 numaralarından birini yine stoper başlatması sonucu zorlanan Trabzonspor Onazi’nin sakatlanıp Okay’ın ortasahaya geçmesi sonucu tamamen hakimiyeti almış oldu.İkinci yarıda ki baskı sonucu Abdulkadir’in muazzam Messi vari golü sonrası öne geçen Trabzonspor’da , Yusuf’da Abdulkadir’e eşlik edince tadına doyulmaz bir Trabzonspor izledi herkes.
Ben saha da varım diyen Burak Yılmaz’da bu duruma eşlik etmeye başlayınca bir anda fark açılmış oldu.Gerçek öz evlat formanın hakkını verendir diyen Abdulkadir ve Yusuf Avrupa kupaları için son derece önemli maçta Trabzonspor’a 3 puanı getirirken aynı zamanda Avrupa’da kendilerini göstermek için kapıyı sonuna kadar aralamış oldular.Bu maç aynı zamanda Muharrem Usta’nın başkanlığının son gününde ona en güzel armağanlardan biri olmuş oldu.
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