Fırtınaya mola

Trabzonspor Ersun Yanal döneminde yaşadığı travmaları üstünden atmaya çok yaklaşmıştı maçta önce .Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi ile birlikte çok büyük bir şans geldi önüne. Belki de yaşanan bütün puan kayıplarını telafi niteliğinde idi Karabükspor maçı.Ancak ligin son sırasında olan, önemli oyuncuları kadro dışı kalan ve oyuncularının çoğunun parasını almak için FIFA’ya şikayette bulunduğu Karabükspor Fenerbahçe maçının aksine rakibe devamlı basan, hiç konsantresini kaybetmeyen bir oyunla rakibi Trabzonspor’u da şaşırttı.

Karabükspor’un bu kadar mücadele etmesi , çırpınması normal ancak Trabzonspor önüne gelen fırsatın değerini anlayamayacak bir görüntü içinde olması beni çok şaşırttı.Özellikle Olcay ve Yusuf’un varlık gösterememesi Trabzonspor’un pas oyununda çok sıkıntı çekmesine neden oldu. Buna Onazi ve Okay’ın bir birinden kopuk oynaması eklenince ortaya Trabzonspor’un hiç istemediği bir görüntü çıktı.Topu istediği gibi ileri taşıyamadı Trabzonspor.Topu ileri taşımaya çalışan tek oyuncu olan Abdulkadir’e yeteri kadar destek gelmeyince o alanı da kullanmakta zorlandı Trabzonspor.Karabükspor’un bu oyun tarzını çözecek olan hızlı kanat organizasyonlarını yapacak Castillo ve Bongonda’nın olmayışı oyunun Trabzonspor lehine çözülmesine engel oldu.İlk defa oyunu okuyup müdahale etmekte çok geç kaldı Rıza Hoca.

Özelikle Yusuf’un oyunda yokları oynamasını görüp Sosa’yı oyuna daha erken alabilirdi. Ve aynı anda Dame N’doye yerine Rodellega hamlesi gelse idi Trabzonspor maçı koparta bilirdi.Haftalardır söylediğimiz Trabzonspor iyi futbol oynamıyor, oyununu geliştirmesi lazım söylemi bu maçta da kendini göstermeye devam etti.Ve bu durum sonucunda Trabzonspor Karabükte iki puan bıraktı.Artık bu saatten sonra Rıza Hoca Castillo , Sosa ve Rodellega’yı bir şekilde bu sistemin içine dahil etmeli.Bu oyuncular bu sistemin içine dahil olursa Trabzonspor ikinci yarı çok farklı yerlere oynar.