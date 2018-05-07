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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
07.05.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Evlere şenlik defans ve plansız futbol

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com

Trabzonspor Rıza Çalımbay için bir üst seviye teknik direktörlüğe çıkma anlamında büyük bir fırsattı.Ama bunu elinin tersiyle iterek bir daha büyük takım çalıştırma fırsatını kaçırdı.

Yazıya Rıza Çalımbay ile başladım evet , çünkü hatalardan ders çıkarmayan bir takımın hocası var ise bunu göz ardı edemezsiniz.Haftalardır söylediğimiz ve Ersun Yanal’ın gitmesine sebep olan büyük etkenlerden Okay’ın stoper oynatılması yüzünden Trabzonspor yine defansında evlere şenlik bir görüntüyle 5 gol yedi.Türkiye’de 6 -8 numara pozisyonda en iyiler arasında sayılan Okay Yokuşlu bu bölgede oynamadığından Trabzonspor’un savunmasının ön tarafı yol geçen hanına dönmüş bir vaziyette oluyor.Ama bu durum bir türlü Rıza Çalımbay tarafından görülemiyor.

Hücumsal anlamdan ne kadar iyi oynayıp baskı kursanız da , defansif anlamda kurgusal hatalar yüzünden puan kayıplarının önüne geçemezsiniz.Türkiye’de her hangi bir vatandaş’a çıkıp sorsanız , Kasımpaşa’nın en etkili oyuncusu kim diye size tek cevap verir: Trezeguet. Ama Trabzonspor Trezeguet’e hiçbir önlem almadan oynadı 90 dakikayı. O kadar rahat oynadı ki Trezeguet tam anlamıyla Kasımpaşa’nın galibiyetinin mimarı idi.Trabzonspor ileri uçta Burak ile girdiği pozisyonları gole çeviremeyince yaptığı baskılar boşa gitti ve geride çok boş alan bıraktı. Kasımpaşa savunması da çok boş alan bıraktı ancak bu nokta da Burak’ın ceza sahası yalnızlığına ve etkizliğine, Rıza Çalımbay’ın Burak’ı desteklemesi için oyuna aldığı forvetleri kanat oynatmasının etkisiyle gol sorununu da çözememiş oldular.

Trabzonspor almış olduğu bu ağır mağlubiyetle hem Avrupa hedefi için büyük yara aldı hem de ilerisi için camiasına umut veremedi.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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