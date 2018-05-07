Evlere şenlik defans ve plansız futbol
Trabzonspor Rıza Çalımbay için bir üst seviye teknik direktörlüğe çıkma anlamında büyük bir fırsattı.Ama bunu elinin tersiyle iterek bir daha büyük takım çalıştırma fırsatını kaçırdı.
Yazıya Rıza Çalımbay ile başladım evet , çünkü hatalardan ders çıkarmayan bir takımın hocası var ise bunu göz ardı edemezsiniz.Haftalardır söylediğimiz ve Ersun Yanal’ın gitmesine sebep olan büyük etkenlerden Okay’ın stoper oynatılması yüzünden Trabzonspor yine defansında evlere şenlik bir görüntüyle 5 gol yedi.Türkiye’de 6 -8 numara pozisyonda en iyiler arasında sayılan Okay Yokuşlu bu bölgede oynamadığından Trabzonspor’un savunmasının ön tarafı yol geçen hanına dönmüş bir vaziyette oluyor.Ama bu durum bir türlü Rıza Çalımbay tarafından görülemiyor.
Hücumsal anlamdan ne kadar iyi oynayıp baskı kursanız da , defansif anlamda kurgusal hatalar yüzünden puan kayıplarının önüne geçemezsiniz.Türkiye’de her hangi bir vatandaş’a çıkıp sorsanız , Kasımpaşa’nın en etkili oyuncusu kim diye size tek cevap verir: Trezeguet. Ama Trabzonspor Trezeguet’e hiçbir önlem almadan oynadı 90 dakikayı. O kadar rahat oynadı ki Trezeguet tam anlamıyla Kasımpaşa’nın galibiyetinin mimarı idi.Trabzonspor ileri uçta Burak ile girdiği pozisyonları gole çeviremeyince yaptığı baskılar boşa gitti ve geride çok boş alan bıraktı. Kasımpaşa savunması da çok boş alan bıraktı ancak bu nokta da Burak’ın ceza sahası yalnızlığına ve etkizliğine, Rıza Çalımbay’ın Burak’ı desteklemesi için oyuna aldığı forvetleri kanat oynatmasının etkisiyle gol sorununu da çözememiş oldular.
Trabzonspor almış olduğu bu ağır mağlubiyetle hem Avrupa hedefi için büyük yara aldı hem de ilerisi için camiasına umut veremedi.
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