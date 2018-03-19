Bitiricilik Kurgusu
Geçen hafta aldığı galibiyetle biraz olsun nefes alan Trabzonspor , Malatya maçına da bu öz güven ile başladı.
Rıza Çalımbay’ın kazanan takım bozulmaz dürtüsüyle yapmış olduğu bir kadro vardı sahada.Aslında burada eleştiri olarak söyleyeceğimiz iki şey birincisi takımı ileri taşıyabilen en önemli oyunculardan olan Abdulkadir neden Olcay’ın yerine oynatılmadı , ikincisi ise Hubocan’ın cezası bitmişken Okay gibi bir orta sahanı neden Kucka’nın yerine oynatmadın.Tabi bu iki konu da en çok göze batan Kucka’nın durumu oldu.Kucka sanki kafasında sezonu kapatmış gibi bir hal içersinde oynadı.Takımı biraz olsun rahatlatabileceği noktalarda oyunu sıkıştırması ve devamlı öz güvensiz top alışverişi takımın dinamiklerini bozdu.Ve oyunu orta dan kuramayan Trabzonspor , kanatlarda da Olcay ve Yusuf’tan verim alamayınca ilk yarıda vasat bir görüntü çizdi.İkinci yarıda muhakkak bir Abdulkadir ve Dame N’Doye değişikliği ile başlar dediğimiz Rıza Çalımbay bu hamleler ile ikinci yarıya başlamayınca aynı senaryo akmaya devam etti.Ta ki Dame N’Doye oyuna girip Olcay çıkana kadar .Bu dakikadan sonra oyunun tek hakimi Trabzonspor oldu.Burak’ın etkinsizliğini Yusuf’un bitiriciliği tamamlayınca bir anda Trabzonspor maçı koparmış oldu.Oyun hakimiyetinin yanında en önemli şey Trabzonspor’un Burak dışında şut varyasyonlarına girip başarılı olmasıydı.Yusuf artık daha fazla içeri girerek bunları yapmalı ve kendine olan güvenini artırmalıdır.Abdulkadir- Sosa-Yusuf oyunu bu bitiricilik üzerine kurgulanırsa hem Burak’ın yükü azalır hem de Trabzonspor’un rakipleri ne yapacaklarını şaşırır.Dün gördüğümüz bir başka konuda Onazi’nin gerçekten takım oyuncusu olduğu ve topu ileri taşıma noktasında Okay’ın tek partneri olabileceği durumuydu.Rıza Çalımbay bu planlar üzerinde kurgusunu devam ettirir ve oturtursa Trabzonspor’un Avrupa’ya gitmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.
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