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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ümit Karaş Bitiricilik Kurgusu
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Spor Arena
19.03.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Bitiricilik Kurgusu

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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Ümit Karaş
Ümit Karaş
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Geçen hafta aldığı galibiyetle biraz olsun nefes alan Trabzonspor , Malatya maçına da bu öz güven ile başladı.

Rıza Çalımbay’ın kazanan takım bozulmaz dürtüsüyle yapmış olduğu bir kadro vardı sahada.Aslında burada eleştiri olarak söyleyeceğimiz  iki şey birincisi takımı ileri taşıyabilen en önemli oyunculardan olan Abdulkadir neden Olcay’ın yerine oynatılmadı , ikincisi ise Hubocan’ın cezası bitmişken Okay gibi bir  orta sahanı neden Kucka’nın yerine oynatmadın.Tabi bu iki konu da en çok göze batan Kucka’nın durumu oldu.Kucka sanki kafasında sezonu kapatmış gibi bir hal içersinde oynadı.Takımı biraz olsun rahatlatabileceği noktalarda oyunu sıkıştırması ve devamlı öz güvensiz top alışverişi takımın dinamiklerini bozdu.Ve oyunu orta dan kuramayan Trabzonspor , kanatlarda da Olcay ve Yusuf’tan verim alamayınca ilk yarıda vasat bir görüntü çizdi.İkinci yarıda muhakkak bir Abdulkadir ve Dame N’Doye değişikliği ile başlar dediğimiz Rıza Çalımbay bu hamleler ile ikinci yarıya başlamayınca aynı senaryo akmaya devam etti.Ta ki Dame N’Doye oyuna  girip Olcay çıkana kadar .Bu dakikadan sonra oyunun tek hakimi Trabzonspor oldu.Burak’ın etkinsizliğini Yusuf’un bitiriciliği tamamlayınca bir anda Trabzonspor maçı koparmış oldu.Oyun hakimiyetinin yanında en önemli şey Trabzonspor’un Burak dışında şut varyasyonlarına girip başarılı olmasıydı.Yusuf artık daha fazla içeri girerek bunları yapmalı ve kendine olan güvenini artırmalıdır.Abdulkadir- Sosa-Yusuf oyunu bu bitiricilik üzerine kurgulanırsa hem Burak’ın yükü azalır hem de Trabzonspor’un rakipleri ne yapacaklarını şaşırır.Dün gördüğümüz bir başka konuda Onazi’nin gerçekten takım oyuncusu olduğu ve topu ileri taşıma noktasında Okay’ın tek partneri  olabileceği durumuydu.Rıza Çalımbay bu planlar üzerinde kurgusunu devam ettirir ve oturtursa Trabzonspor’un Avrupa’ya gitmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

Ümit Karaş
Ümit Karaş
umut_ts_1990@hotmail.com
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