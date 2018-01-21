Bir başka bahara

Belki de sezon başından beri söylediklerimiz sonucu niteliğinde bir maç oldu Konyaspor maçı.Trabzonspor 10 kişi kalan rakibinin karşısında üretemeyen, iyi futbolun belirtilerini gösteremeyen görüntüsünü devam ettirdi.Baskı yapmakta zorlanıp , üstüne de rakibine net pozisyonlar verdi.Burak endeksli futbol anlayışı Trabzonspor’u kötü futbola sürüklemeye devam ediyor.Evet Burak iki gol attı deyişinizi duyar gibiyim.

Ancak Trabzonspor sadece Burak’dan gol beklemekle bir sistem oluşturamaz.Bu durum defansın arkasına atılan top taktiği dışında bir şey katmaz Trabzonspor’a .Ben bunun yerine 2010-2011 sezonunda ki Burak-Umut-Jaja verimliliğinde bir futbol beklerim.Bu rakibi şaşkına çevirir ve siz her futbolcudan ayrı verim alırsınız.Trabzonspor bence artık şampiyonluk yarışından koptu.Bu durum çok acı verici ama sistemi olmayan takımlar buna mahkum.Rakipleriniz sizin rakiplerinizle oynarken onları sahalarına hapsedip boğarken siz hela daha bir sistem oluşturamıyorsunuz.Trabzonspor’un Kucka ve Sosa gibi oyuncuları yedek bekletmek gibi bir lüksü olamaz.Bunun yerine Rıza hocanın bu oyuncuları kazanması ve bir sistem oluşturup bunu sahaya yayması gerekirdi.Ancak Rıza hoca bunu sağlayamadı ve Trabzonspor maalesef üzerine bir şey koyamıyor.50. yılda vaadlerinin çok gerisinde kalan Trabzonspor bir anlamda yönetiminde kredisini tüketmiş oldu.Eğer Rıza Çalımbay bu takımı iyi futbol emraleri ile dolduramazsa , Trabzonspor’un bu kayıpları devam edecektir.Bu saatten sonra Trabzonspor en azından ilk 4’e girebilmek için çok iyi bir kanat forvet ve çok kaliteli bir stoper alıp önüne bakmalıdır.Yoksa her geçen zaman dilimi Trabzonspor’un aleyhine olmaya devam edecektir.