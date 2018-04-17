Avrupa yolunda şansız kayıp
Çok önemli oyuncularından yoksun bir şekilde gitti Osmanlıspor deplasmanına Trabzonspor. Burak’ın yokluğunda daha fazla yerden oynamasını beklediğimiz takım bunu yaparak başladı maça.
Zaten Osmanlıspor’un en büyük zafiyeti yerden paslı oyuna karşı koyamaması idi.Bunu bir şansa çeviren Trabzonspor rahat bir oyun ortaya koyarak maça hakim olup bir anda 2-0 öne geçmiş oldu.
Orta sahada Okay ve Onazi’nin eksikliğinde daha çok pas oyunu yapabilecek ve daha dirençli Olcay’ı tercih etti Rıza Çalımbay.Özellikle Okay’ın yokluğunda direnç düşmesin diye bu tercihi yapmış.Ancak burada kanat orijinli Olcay ile değil de Bero ile başlaması daha doğru bir tercih olurdu.Hem mücadele azmi ve hem o bölgeyi bilmesi bir avantaj olabilirdi.Zaten Olcay ikinci yarıdan itibaren iyice oyundan düştü.Özellikle iyi günlerinden birinde olan Kucka sakatlanıp oyundan çıktığında Trabzonspor’un orta sahası düşmüş oldu.
O dakikadan sonra Osmanlıspor oyunun kontrolünü almakta zorlanmadı.Trabzonspor’un çok rahat kazanır dediğimiz maç bir anda zora girdi ve oyunun kontrolünü sağlayan Osmanlıspor’un maçı kazanabilmesi içten bile değildi.Ön tarafta 10 numara mevkisinde geçen hafta çok iyi oynayan Yusuf’u kanat’a çeken Rıza Çalımbay Sosa’yı o bölgeye kaydırdı ancak Sosa’nın oyun içerisinde ki ani düşüşleri Trabzonspor’un topu ön alanda doğru kullanmasının önüne geçti.
Abdulkadir’in ikinci yarıya çıkamaması da Trabzonspor’un önünü kesen bir başka etken oldu. Bu gerilemeye bir çözüm bulamayan Rıza Çalımbay Trabzonspor’unda puan kaybına engel olamadı.Avrupa yarışında rahatlayacağı bir maçta puan kaybeden Trabzonspor son yıllarda olduğu gibi yine taraftarına rahat maçlar izletmeyecek bir duruma geldi.
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