Futbol dersler oyunudur , bir maçta yaptığınız olumlu şeyi diğer hafta üstüne koyarak geliştirmelisiniz. Veya olumsuz tarafınızı bir daha ki maçta düzeltmeye çalışırsınız. Rıza Çalımbay’ın takımı bu ikisinide yapamadı.Geçen hafta en iyi yaptığı şey olan hızlı pas oyununu devam ettiremedi. Burak’sız gol atamama olumsuzluğunu da devam ettirdi.

Geçen hafta Rodellega ilerde yalnız kalmış ve Dame N’Doye yanına desteğe gelene kadar çok zorlanmıştı. Maçtan önce Rıza Çalımbay’ın Dame N’Doye ile maça başlayıp Rodellega’yı daha etkin kılacağını düşünürken maça Bero tercihi ile başladı ve Rodellega yine yalnız kaldı.İkinci yarı Dame N’Doye yi kenarda oyuna girmesi için beklerken gördüğümde şimdi bu oyun açılır dedim içimden.Ancak oyundan çıkanın Rodellega olduğunu görünce şaşkınlığımı gizleyemedim. Ve Rıza Çalımbay’ın bu hamlesi beni hayal kırıklığına uğrattı.

Sonuç olarak Trabzonspor kötü futbol ve kötü tercihlerle 5 hafta üst üste berabere kalma serisini devam ettirdi.Bu futbol sabaha kadar eleştirilebilir ancak Trabzonspor taraftarı artık yoruldu. 2 yıl önce 50. Yılda şampiyonluğa sloganıyla başkan seçilen Muharrem Usta 2 yılın sonunda şampiyonluğu bırakın ilk 4’e bile sokamadı bu takımı.Hepimiz seçilirken Muharrem Usta bu işi başarır bize onun söylediği gibi sistemli bir hoca ve sistemli oynayan bir takım lazım dedik.Ama gelinen nokta bu durumun çok uzağında.Önce Ersun Yanal şimdilerde ise Rıza Çalımbay taraftarın iyi futbol beklentisini, başarı beklentisini karşılayamadı.

Rıza Çalımbay’ın maçtan sonra 5 maçtır kaybetmiyoruz deyip gülmesi bile bu büyük camianın ne hissettiğini anlamaktan çok uzak olduğunu göstermektedir. Trabzonspor bu sezon 50. Yılda Şaşkınlığa doğru gitmektedir.Ve artık bütün camia yeni bir yapılanma arayışına girdi bile.