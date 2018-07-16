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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.07.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

O artık ‘Büyük Prens’

Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr

ÜSTÜN tekniğini, tecrübeli ayaklarla yoğurarak gerektiğinde 120 dakikaya yayan ve üç uzun psikolojik mücadeleden de galip çıkarak finale uzanan bir Hırvatistan...

Karşılarında yetenekli, dinamik, ciğeri çok güçlü, atletik ve genç bir Fransa... Üstelik o Fransa finalde kaybetme hakkını daha önce ‘Euro 2016’da kullanmış.

Dalmaçyalılar’ geriye düştükleri maçları çevirme becerisine sahip olduklarını bu turnuvada defalarca göstermişti. Dün de karşılaşmanın başlarında aynı kader tekrarlanınca ‘Damalılar’ın beraberliği sağlayacağına neredeyse herkes emindi. Nitekim bu öngörü karşılığını buldu. ‘VAR’ın yardımıyla kazanılan penaltı golüne rağmen yine de Hırvatistan adına ümit ‘var’dı. Lakin Fransa kısa bir süre vites yükseltti ve takımın atardamarları konumundaki Pogba ve Mbappe’nin golleri tabloyu netleştirdi. Bu kupa ‘Maviler’in hakkıydı ve art arda gelen goller meseleye resmiyet kazandırıyordu. Lloris’in hatası, sadece mücadeleye küçük bir rüzgâr estirdi, o kadar...

Sanırım biri için karşılaşmanın anlamı herkesten farklıydı; Fransa ve Atletico Madrid formalarıyla hep son adımda kaybeden ‘Küçük Prens’ lakaplı Antoine GriezmannFinal sendromu’nu atlattı.

O artık ‘Büyük Prens!’

FONTAINE YİNE ZİRVEDE!

‘Rusya 2018’in ‘Gol kralı’ Harry Kane oldu. İngiliz forvet turnuva boyunca rakip fileleri toplam altı kez havalandırdı. Bir önceki kupanın kralı olan Kolombiyalı James Rodriguez de aynı sayıyla krallığa ulaşmıştı. Bir turnuvada en çok gol atan isim Just Fontaine. Fransız efsane, ‘İsveç 58’in kralı olurken tam 13 gol atmıştı. Kim bilir bu rekor, sonsuza kadar kırılmayacak belki de...

JULES RIMET’YE SAYGILARLA...

Modern Olimpiyatlar fikrinin sahibi Baron Pierre de Coubertin bir Fransızdı. Futbolda da evrensel nitelikli organizasyonların düzenleme fikrinin sahibi iki Fransızdı. ‘Dünya Kupası’ Jules Rimet’nin, Avrupa Şampiyonası da Henri Delaunay’ın ön ayak olduğu projelerdi. Lakin ‘Horozlar’, sahada bir türlü ötemiyordu! Bu makûs talihi kendi ülkelerinde düzenledikleri turnuvada değiştiler. ‘Multi-kültürel’ yapıdaki takım, Cezayir kökenli Zinedine Zidane öncülüğünde ‘Dünya Kupası 98’in sahibi oluyordu. ‘Maviler’, ‘Almanya 2006’da da finale uzandılar ama 1-1 biten maçın ardından kupayı penaltılarla İtalya’ya kaptırdılar... Fransa, dünkü zaferle birlikte ikinci kez ‘Dünyanın en iyisi’ olurken bir anlamda Jules Rimet’ye de selam ve saygılarına gönder-
miş oluyordu.

TAM 169 GOL ATILDI...

Dünkü final, turnuvanın 64. maçıydı aynı zamanda. ‘Dünya Kupası 2018’de perde Moskova’da kapanırken toplam gol sayısı da 169’a ulaştı. 32 takımlı organizasyonlarda zirve 171’er golün atıldığı ‘Fransa 98’ ve ‘Brezilya 2014’.

Uğur VARDAN
Uğur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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