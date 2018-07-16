Karşılarında yetenekli, dinamik, ciğeri çok güçlü, atletik ve genç bir Fransa... Üstelik o Fransa finalde kaybetme hakkını daha önce ‘Euro 2016’da kullanmış.

‘Dalmaçyalılar’ geriye düştükleri maçları çevirme becerisine sahip olduklarını bu turnuvada defalarca göstermişti. Dün de karşılaşmanın başlarında aynı kader tekrarlanınca ‘Damalılar’ın beraberliği sağlayacağına neredeyse herkes emindi. Nitekim bu öngörü karşılığını buldu. ‘VAR’ın yardımıyla kazanılan penaltı golüne rağmen yine de Hırvatistan adına ümit ‘var’dı. Lakin Fransa kısa bir süre vites yükseltti ve takımın atardamarları konumundaki Pogba ve Mbappe’nin golleri tabloyu netleştirdi. Bu kupa ‘Maviler’in hakkıydı ve art arda gelen goller meseleye resmiyet kazandırıyordu. Lloris’in hatası, sadece mücadeleye küçük bir rüzgâr estirdi, o kadar...

Sanırım biri için karşılaşmanın anlamı herkesten farklıydı; Fransa ve Atletico Madrid formalarıyla hep son adımda kaybeden ‘Küçük Prens’ lakaplı Antoine Griezmann ‘Final sendromu’nu atlattı.

O artık ‘Büyük Prens!’

FONTAINE YİNE ZİRVEDE!

‘Rusya 2018’in ‘Gol kralı’ Harry Kane oldu. İngiliz forvet turnuva boyunca rakip fileleri toplam altı kez havalandırdı. Bir önceki kupanın kralı olan Kolombiyalı James Rodriguez de aynı sayıyla krallığa ulaşmıştı. Bir turnuvada en çok gol atan isim Just Fontaine. Fransız efsane, ‘İsveç 58’in kralı olurken tam 13 gol atmıştı. Kim bilir bu rekor, sonsuza kadar kırılmayacak belki de...

JULES RIMET’YE SAYGILARLA...

Modern Olimpiyatlar fikrinin sahibi Baron Pierre de Coubertin bir Fransızdı. Futbolda da evrensel nitelikli organizasyonların düzenleme fikrinin sahibi iki Fransızdı. ‘Dünya Kupası’ Jules Rimet’nin, Avrupa Şampiyonası da Henri Delaunay’ın ön ayak olduğu projelerdi. Lakin ‘Horozlar’, sahada bir türlü ötemiyordu! Bu makûs talihi kendi ülkelerinde düzenledikleri turnuvada değiştiler. ‘Multi-kültürel’ yapıdaki takım, Cezayir kökenli Zinedine Zidane öncülüğünde ‘Dünya Kupası 98’in sahibi oluyordu. ‘Maviler’, ‘Almanya 2006’da da finale uzandılar ama 1-1 biten maçın ardından kupayı penaltılarla İtalya’ya kaptırdılar... Fransa, dünkü zaferle birlikte ikinci kez ‘Dünyanın en iyisi’ olurken bir anlamda Jules Rimet’ye de selam ve saygılarına gönder-

miş oluyordu.

TAM 169 GOL ATILDI...

Dünkü final, turnuvanın 64. maçıydı aynı zamanda. ‘Dünya Kupası 2018’de perde Moskova’da kapanırken toplam gol sayısı da 169’a ulaştı. 32 takımlı organizasyonlarda zirve 171’er golün atıldığı ‘Fransa 98’ ve ‘Brezilya 2014’.