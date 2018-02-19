Deplasman varsa ben yokum...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Ev sahibi ‘Paşa’nın derdi, ‘En alttakiler’ çizgisinde alabildiğine uzaklaşmak, ‘Hasnun Galipliler’inki ise altı hafta sonra ele geçirdikleri ‘liderlik’ unvanının süresini uzatmaktı.
SANKİ MESSİ
‘Tudor dönemi’nin alamet-i farikası ‘İçeride sefa, deplasmanda cefa’ydı. ‘Dördüncü Terim devri’nin iki maçlık deplasman karnesinde ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet vardı. Takımın teknik patronluğuna kısa bir ‘es’ verdikten sonra tekrar kulübeye dönen Kemal Özdeş’in takımının ‘Zirve ortakları’yla olan iç saha karnesinde ise Beşiktaş: 2-2 ve Başakşehir: 1-2 sonuçları yazılıydı.
Bu ‘geçmiş notlar’ eşliğinde başlayan maçın başlangıcında Gomis kısa rahatsızlığıyla yüreğimizi ağzımıza getirdi ve çok şükür ki çarçabuk oyunu döndü. İlk 45 dakikanın iki önemli notu Donk’un içinden aniden bir Messi çıkması sonucu Rodrigues’a attırdığı gol ve penaltıyla Paşa’nın bulduğu beraberlik sayısıydı.
İkinci yarıya Galatasaray Eren’le forveti çiftleyerek başlasa da bu hamle skorda karşılığı bulmadı. Rodrigues’in dağınıklığı, Tolga Ciğerci’nin kötü oyunu, Nagatomo’nun top kayıpları derken zaman Sarı-Kırmızılıların aleyhine aktı. Ev sahibi ise bulduğu kontralarda etkiliydi. Duran topta klas bir gol atan Koita skoru belirleyen isim oldu.
Sonuç? Dün Galatasaray bu sezonki klasikleşmiş kötü deplasmanlarından biri oynadı ve Kasımpaşa karşısında Beyoğlu derbisini kaybederek liderliği yeniden Başakşehir’e kaptırdı. Evinin uzağındaki hastalığa Tudor gibi Terim de çare bulamamış gözüküyor.
MAÇIN ADAMI: KOİTA
Çok şık bir golle takımına üç puanı getirdi ancak öncesinde de adam eksiltmeleriyle ve fizik mücadelesi ile G.Saray’ı oldukça yıprattı. Takımının en iyisiydi.