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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur MELEKE Yusuf Yazıcı’nın yolu
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19.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı’nın yolu

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

12 Ocak’ta Premier Lig resmi sitesine Cenk’le ilgili görüş verirken, “Onun stilini Harry Kane’e benzetiyorum, on numara özelliklerine sahip çok yönlü bir santrfor. Keşke Everton gibi kısır bir takıma değil ofansif bir ekibe gitseydi” demiştim.

O görüşümü, ‘Turkish Harry Kane’ başlığıyla vermişler; bizim medyada da bu haber, İngilizler Cenk’e, ‘Türk Harry Kane’ dedi şeklinde haber olmuştu. İtiraf ediyorum, o İngiliz, bendim(!).

O gün Premier Lig Editörü Oliver’ın bana sorduğu bir diğer soru, İngiltere’ye gidebilecek sıradaki oyuncumuzdu.

Cevabım, “Yusuf Yazıcı” olmuştu. Onun iki ayağına hakimiyeti, hem asist hem de gol özelliği harika. Eğer maçlarda bölüm bölüm kaybolma huyunu da çözerse, sıradaki Premier Lig yolcumuzun o olması sürpriz sayılmaz gerçekten.

RAHAT FUTBOL

Dün Trabzon’da çok rahat bir futbol oynandı, orta sahalar inanılmaz rahat geçildi. Ama Trabzon’daki çıkışı da pas geçmemek gerek: Defansif orta sahalar Kucka ve Onazi, tam 3 golde kritik katkılar yaptılar. Burak bildiğiniz gibi, yine 1 gol, 1 asist yazdı tabelaya. Okay da ön liberoda ne kadar güvenilirse, stoperde de o kadar yürekli. Çalımbay artık, Yusuf ve Abdülkadir’i bir arada daha çok oynatmayı başarırsa, bordo mavililerin önü açık...

MAÇIN ADAMI: BURAK YILMAZ

Dünkü maçın Yusuf’la beraber bir diğer kahramanı da oydu. Çerçeveye vurma konusundaki başarısını zaten biliyoruz, dün gol pozisyonlarında paylaşımcı yönü de çıktı ortaya.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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