Yusuf Yazıcı’nın yolu
12 Ocak’ta Premier Lig resmi sitesine Cenk’le ilgili görüş verirken, “Onun stilini Harry Kane’e benzetiyorum, on numara özelliklerine sahip çok yönlü bir santrfor. Keşke Everton gibi kısır bir takıma değil ofansif bir ekibe gitseydi” demiştim.
O görüşümü, ‘Turkish Harry Kane’ başlığıyla vermişler; bizim medyada da bu haber, İngilizler Cenk’e, ‘Türk Harry Kane’ dedi şeklinde haber olmuştu. İtiraf ediyorum, o İngiliz, bendim(!).
O gün Premier Lig Editörü Oliver’ın bana sorduğu bir diğer soru, İngiltere’ye gidebilecek sıradaki oyuncumuzdu.
Cevabım, “Yusuf Yazıcı” olmuştu. Onun iki ayağına hakimiyeti, hem asist hem de gol özelliği harika. Eğer maçlarda bölüm bölüm kaybolma huyunu da çözerse, sıradaki Premier Lig yolcumuzun o olması sürpriz sayılmaz gerçekten.
RAHAT FUTBOL
Dün Trabzon’da çok rahat bir futbol oynandı, orta sahalar inanılmaz rahat geçildi. Ama Trabzon’daki çıkışı da pas geçmemek gerek: Defansif orta sahalar Kucka ve Onazi, tam 3 golde kritik katkılar yaptılar. Burak bildiğiniz gibi, yine 1 gol, 1 asist yazdı tabelaya. Okay da ön liberoda ne kadar güvenilirse, stoperde de o kadar yürekli. Çalımbay artık, Yusuf ve Abdülkadir’i bir arada daha çok oynatmayı başarırsa, bordo mavililerin önü açık...
MAÇIN ADAMI: BURAK YILMAZ
Dünkü maçın Yusuf’la beraber bir diğer kahramanı da oydu. Çerçeveye vurma konusundaki başarısını zaten biliyoruz, dün gol pozisyonlarında paylaşımcı yönü de çıktı ortaya.
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