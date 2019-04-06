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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Yürüyerek koşan adam!

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Bu sezon Süper Lig’de toplam 2 milyon 697 bin kişi bilet aldı, statlara gitti ve maç izledi. Yaklaşık 2,7 milyon biletli futbol seyircisinin en şanslıları kimlerdi derseniz, ben Trabzonlular derim gönül rahatlığıyla. Belki lider değiller, belki en fazla golü onlar atmadı. Ama bu sezon en fazla eğlenceyi Akyazı Stadı gördü. Kendi koşulları çerçevesinde ligin en fazla arayan, en fazla deneyen ve en olumlu topunu oynamak isteyen takımı Trabzonspor. Dün de sahaya bozmaya değil yapmaya çıkmış bir Antalyaspor olunca, bitsin istemedik bu maç.

Trabzonlular müsabakaya adeta 1-0 mağlup başladılar ama oyunun içinde büyüdüler. Özellikle 45-65 arası şutlarda 10’a 1, kornerlerde 3-0 üstünlük kurdukları dönemde maçın fişini çektiler zaten. Olcay iyiydi, Abdülkadir harikaydı ama bir futbol seyyahını, Nwakaeme’yi ayrı bir yere koymak gerek. Yusuf Şimşek’le özdeşleşen o “yürüyerek adam geçme” zevkini Nwakaeme ile yaşıyoruz şu sıralar. Ama bununla kalmıyor, adeta yürüyerek koşuyor ve oyunu da soldan bir virtüöz gibi yönetiyor. Dün bir başyapıt koydu adeta ortaya.

Topla çıkmaya devam etmeli

Evet, Trabzon savunması geriden çıkarken top kaybediyor olabilir. Ama bence vazgeçmemeliler bu çağdaş davranıştan. Esas sorun bence orada değil, pozisyon hatalarında. Antalya’nın golünde esas sorun Hüseyin’in pas hatasında değil, top Hakan’ın ayağındayken golü yapabilecek tek adam Doukara’ya uzak kalmasında. Ben Ünal Hoca’nın topla çıkma düşüncesinden de vazgeçeceğini sanmıyorum zaten. 

Maçın adamı: Tony Nwakaeme

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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