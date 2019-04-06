Yürüyerek koşan adam!
Uğur Meleke yazdı.
Bu sezon Süper Lig’de toplam 2 milyon 697 bin kişi bilet aldı, statlara gitti ve maç izledi. Yaklaşık 2,7 milyon biletli futbol seyircisinin en şanslıları kimlerdi derseniz, ben Trabzonlular derim gönül rahatlığıyla. Belki lider değiller, belki en fazla golü onlar atmadı. Ama bu sezon en fazla eğlenceyi Akyazı Stadı gördü. Kendi koşulları çerçevesinde ligin en fazla arayan, en fazla deneyen ve en olumlu topunu oynamak isteyen takımı Trabzonspor. Dün de sahaya bozmaya değil yapmaya çıkmış bir Antalyaspor olunca, bitsin istemedik bu maç.
Trabzonlular müsabakaya adeta 1-0 mağlup başladılar ama oyunun içinde büyüdüler. Özellikle 45-65 arası şutlarda 10’a 1, kornerlerde 3-0 üstünlük kurdukları dönemde maçın fişini çektiler zaten. Olcay iyiydi, Abdülkadir harikaydı ama bir futbol seyyahını, Nwakaeme’yi ayrı bir yere koymak gerek. Yusuf Şimşek’le özdeşleşen o “yürüyerek adam geçme” zevkini Nwakaeme ile yaşıyoruz şu sıralar. Ama bununla kalmıyor, adeta yürüyerek koşuyor ve oyunu da soldan bir virtüöz gibi yönetiyor. Dün bir başyapıt koydu adeta ortaya.
Topla çıkmaya devam etmeli
Evet, Trabzon savunması geriden çıkarken top kaybediyor olabilir. Ama bence vazgeçmemeliler bu çağdaş davranıştan. Esas sorun bence orada değil, pozisyon hatalarında. Antalya’nın golünde esas sorun Hüseyin’in pas hatasında değil, top Hakan’ın ayağındayken golü yapabilecek tek adam Doukara’ya uzak kalmasında. Ben Ünal Hoca’nın topla çıkma düşüncesinden de vazgeçeceğini sanmıyorum zaten.
Maçın adamı: Tony Nwakaeme
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