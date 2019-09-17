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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
17.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Yeni lig düzeni bu

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

HERKESİN artık bu ülkedeki yeni lig düzenine alışması gerek: 3 yıl önce 1,2 milyar Euro’luk bu lig, bugün neredeyse yarı değerine düştü. Bu da üst grupla alt grup arasındaki makası daralttı. Geçen sezon 3 puanlı-18 takımlı dönemin en düşük puanlı şampiyonunun çıkması tesadüf değil. Hatta bu yıl da benzer bir tablo çıkması kesinlikle sürpriz olmaz.

Türk futbolunda finansal makasın daralması, bence altıncı bir şampiyon ihtimalini de çok sıcak tutuyor. Sezona girerken Malatyaspor ve Alanyaspor’un bu yılın sürpriz çıkışlarını yapabileceklerine değinmiştim. Malatya’yı Avrupa Ligi biraz sarstı ama Alanya doludizgin gidiyor. 

Malatya ve Alanya’nın ön plana çıkmalarınınsa iki temel sebebi var: Birincisi, Sergen Yalçın ve Erol Bulut, kazanan dönemin futbolcularıydılar. Sporculuk hayatları ‘şerefli mağlubiyetler dönemi’ değil, Türk futbolunun uluslararası arenada şahlanış süreciydi. Futbolcuyken her tür rakibe karşı kazanmaya alıştıkları için, antrenörlükleri de son derece cesur. Bu iki takımı öne çıkaran ikinci gerekçe de fizik kaliteleri. Sergen, Erol’a fiziksel olarak süper bir Alanya, Erol da Sergen’e süper bir Malatya bıraktı. 

Bu iki temel faktörün üstüne bir de Alanya’nın harika transfer politikasını ekleyin: Dün iki golü yaratan Bakasetas’la vatandaşı Siopis, süper transferler. Toplam 1,2 milyon Euro’ya mâl oldular, ikisi de Yunan milli. Haziranda İtalya’ya karşı ikisi de oynadılar. Bakasetas geçen sezon AEK ile Devler Ligi’nde Bayern ve Benfica’ya karşı da 90 dakika oynayan çok kaliteli bir isim. Dün maçın kontrolü de ondaydı zaten.

Dün Fenerbahçe’nin oyunun kontrolünü Bakasetas önderliğindeki Alanya’dan alamamasındaysa 3 faktör ön plana çıktı:

1- Milli takımda kim iyi oynadıysa, dün görünmezdiler. Deniz sahada yoktu, Ozan şaşkındı, Muriqi bile alıştığımız çizgisinin altındaydı.

2- U21’de de kötü goller yiyen Altay, özellikle yumrukla uzaklaştırmalarda hayati hatalar yaptı. Aut atışlarında da çok tembel paslar attı. Bu konularda çalışması gerek.

3- Fenerbahçe geriden pasla çıkarken top ayağında olmayan oyunculara bakın: Hepsi hareketsizler. Geriden pasla doğru çıkmanın tek koşulu ayağına top yakışan savunmacı değildir. Kalan futbolcuların da yaklaşmaları ve hareket etmeleri gerek.

Hem fiziksel olarak mükemmel seviyede olan, hem de cesaretle önde baskı yapan Alanya, hakkıyla kazandı dün.

Alper, Ozan, Kruse

DAHA önce Alper kaptan çıktığında da değinmiştim, bu bandı illa ki takımın en deneyimlisine vermek zorunda değilsiniz. Kaptanlık biraz da saha içi liderliği demek. Bazı oyuncular doğuştan liderdir, Max Kruse de öyle. Kruse’ye Bremen’de de kaptanlığı vermeyi düşünüyorlardı. Ayrıca ona böyle bir sorumluluk vermek, Kruse’den alacağınız verimi de artırabilir.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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