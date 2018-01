Video hakem, Dünya Kupası'na doğru

Toplantının ana gündemi, video hakem uygulaması... IFAB’ın 4’ü Britanya kökenli 8 üyesinden 5’inin görüşü olumlu olursa, 2 Mart’taki toplantı için bir tavsiye kararı alınacak. Ve bu tavsiye kararı alınırsa, video hakem, Haziran’daki Dünya Kupası’nda kullanılacak.



VAR, yani video asistan hakem, halen Almanya, İtalya, Amerika gibi büyük ligler dahil 15 turnuvada test ediliyor. 15 ligde 1000’in üstünde müsabakada toplanan test verileri Belçika’daki Leuven Üniversitesi’ne gönderildi.



Üniversitenin ilk raporları olumlu. Analize göre ortalama 3 maçta 1 kez video asistan hakem düzeltmesi yaşanıyor, bu sayının da futbolun doğal akışını zedelemediği görüşü hakim.





iNGiLTERE KUPADA DENEDi

Global olarak VAR tavsiyesi verilmesiyse aslında Britanyalılar’ın ikna olmasına bağlı; zira karar alıcı kurulun yarısı onlardan. İngiltere, ilk kez geçtiğimiz hafta kupada oynanan iki maçta (Brighton-Crystal Palace ve Chelsea-Arsenal maçlarında) uygulamayı denedi. Sonuçlar orada da olumlu.



Brighton-Palace maçında video asistan hakem Swarbrick, orta hakem Marriner’la 11 farklı pozisyonu istişare etmiş. Ama hiç oyunu durdurma ihtiyacı hissetmediler. Chelsea-Arsenal maçındaysa hakem Martin Atkinson, 4 kez video asistan hakemine başvurdu. Her başvuru sırasında elini kulağına götürerek, oyundaki duraksamadan faydalandı. Değişen karar olmadı.



Maçı izleme şansı olanlar hatırlayacaklar, Chelsea-Arsenal, tartışmalı pozisyonu bol bir müsabaka idi. Atkinson, Chelsea’nin 2 penaltı itirazını ve 2 de kırmızı kart şüphesini video asistana sorma ihtiyacı hissetti. Ama kararlarını değiştirmedi.



Bu arada önemli bir detayı sanırım burada not etmek gerek: Orta hakem, tartışmalı pozisyonları durdurup, “Ben durumdan emin değilim, asistana sorayım” demiyor asla. Zaten maçın doğal akışında bir karar veriyor ve sonra oyunun başlamasını biraz geciktiriyor, o kadar.





WENGER DE OLUMLU BAKIYOR

Palace menajeri Roy Hodgson, maçı kaybeden taraf olmasına rağmen hakemleri takdir etti. Chelsea menajeri Antonio Conte uygulamayı sevdiğini, ama maça daha fazla uzatma eklenmesi gerektiğini savundu. Conte ayrıca Fabregas’ın düştüğü pozisyonda dördüncü hakeme eliyle TV işareti yaparak VAR tavsiyesinde bulundu! Arsene Wenger de VAR taraftarlarından. Ama Fabregas pozisyonu sırasındaki beklemede gerildiğini itiraf etti.



İngiltere’de olumlu bir başlangıç yapan video hakem uygulamasına Juventus koçu Allegri başta olmak üzere birçok teknik adamın, Almanya’da da futbolcuların %47’sinin karşı olduğunu not etmek gerek tabii. Ama bu Pazartesi verilecek VAR kararıyla ilgili söz sahibi, sadece 8 IFAB üyesi. Bu 8 oyun 4’üne sahip FIFA’nın VAR’ı uygulama isteği ortada. Kuzey İrlanda Federasyonu da kendilerini Dünya Kupası’ndan eden Evans pozisyonu nedeniyle VAR’ın yanında. Yani bugünkü verilere bakılırsa, VAR, Haziran’da Dünya Kupası’nda uygulanmaya yakın.



Ben başından beri VAR uygulamasının kaçınılmaz olduğunu düşünenlerdenim; lâkin VAR’ın sadece kulaklık tertibatına eklenen 2 ekstra yardımcı hakem olarak algılanması şartıyla. Orta hakemin kenara gelip monitöre bakması düşüncesiyse bence büyük bir fiyasko. Onun bence uygulanabilirliği yok.





IFAB NELERİ KONUŞMALI

Bu sütunun dikkatli takipçileri hatırlarlar, sık sık futbol oyun kurallarını tartışmaya açıyoruz... Eğer bu hafta toplanacak IFAB’a bir tavsiyede bulunma şansımız olsaydı, neyi tartışmalarını isterdik düşünelim bir arada.



Daha önce de yazmıştım; beni bu aralar en çok rahatsız eden pozisyonlar, “yerde müdahale yapan oyuncunun destek koluna gelen toplar.”



Hücum oyuncusu topa vuruyor, savunmacı (tamamen yer hizasındaki alanını genişletme maksatlı) kendini yere atıyor ve meşin yuvarlak onun destek koluna geliyor. Evet, mevcut kurala göre oyuncunun kolu doğal konumda. Top ele gidiyor ve mesafe, kolu kaçıramayacak kadar kısa. Yani mevcut kural “devam” diyor.



Ancak ben, mevcut kuralın kendini yere atan oyuncunun yanında olmasını benimseyemiyorum. Futbol ayakla ve ayakta oynanır. Kendini yere atıp, top hizasında alanını genişleten oyuncuya prim vermek, oyunun ruhuna aykırıdır. Elle oynama kuralı ivedilikle, yerde ve ayakta oynamaları ayırmalı bence.