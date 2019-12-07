Fenerbahçe 'Vedat Muriç + 10'a evriliyor

Muriç her geçen gün büyüyor. Lig’de bir oyuncunun bir takımdaki ağırlığının bu denli belirgin olduğu son örnek sanırım Gomis’li Galatasaray’dı. Benzer bir etkiyi şimdi Vedat Muriç’te görüyorum.

Gençlerbirliği, yetenek dozu yüksek bir takım. Hamza Hamzaoğlu’nun da son 4 haftaki başarısının altında bu kaliteyi doğru bir kurgu ve cesaretle sahaya yansıtabilmesi vardı. Dünkü ilk 11 seçimiyle Hamzaoğlu kendisiyle çelişti, belki de iki sağ bekinin birden sakat olması onu zorladı bu tercihe. İki sol bekli, sağ bekte Caindeias’lı ilk devre kurgusu tam bir felaketti. Bedelini de 14 şut fırsatı ve 3 golle ödedi Ankara ekibi. 46’da makinaya bir format attı; Baiano sağ beke, Sessegnon merkeze, Candeias-Nadir açık pozisyonlara geçtiler. Daha doğru bir ikinci yarı oynadı Gençlerbirliği. Ama Muriç ilk devrenin sonunda attığı süper golle fişi çekmişti çoktan.

FERDi NiHAYET SAĞ AÇIKTA

Yanal’ın da aslında dünkü kazanımının altında 2002-2004 Gençlerbirliği’ndeki başarısını anımsatan tercihleri var. İkinci yarıda Ozan’ı merkeze çekip, Ferdi’ye nihayet sağ açıkta rol vermesi olumlu. Kruse’nin iyileşmesiyle o tutucu ve sıkıcı 4-3-3’ten tekrar 4-2-3-1’e dönmesi de öyle. Kruse biraz ağır ama zekasıyla o açığını kapatıyor, ikinci santrfor rolüyle Vedat’ın da üstündeki yükü azaltıyor. ersun Yanal’ın Vedat’ı mümkün olduğunca rahatlatacak oyun kurgusunu bulması önemli zira Kosovalı santrfor her geçen gün büyüyor, her geçen gün ligin kaderine tek başına tesir edecek hacme doğru yol alıyor. Ligde bir oyuncunun bir takımdaki ağırlığının bu denli belirgin olduğu son örnek sanırım Gomis’li Galatasaray’dı. Benzer bir etkiyi şimdi Vedat’ta görüyorum. Fenerbahçe’de bu sezonun hikayesi, “Vedat Muriç + 10”a doğru evriliyor sanki.

GIOVANNI SIO DÖNÜYOR

Evet, kariyerinin zirvesinde değil. Çok fazla iniş-çıkış yaşadı ve çok kulüp değiştirdi. Ama Trabzonspor’la oynadıklarında da değinmiştim, Ankara’da kendini bulmuş gibi. Dün Fenerbahçe karşısında G.Birliği’nin ilk golünü atan Sio daha 30 yaşında. Rennes’de ve Fildişi Milli Takımı’ndaki günlerini anımsatan bir coşkuyla oynuyor...

VAR ODASINDA TARIK ONGUN

Dünkü maçın hakemi 31 yaşındaki Ali Şansalan’dı ama VAR odasında deneyimliler görev yaptı: Volkan bayarslan (41) ve Tarık Ongun (46). Özellikle AVAR görevi yapan Ongun dikkatimi çekti. Kısa bir süre sonra yaş sınırı nedeniyle emekli olmak zorunda kalacak Tarık Ongun gibi, Fırat Aydınus gibi değerli hakemleri muhakkak VAR’da kullanmaya devam etmek lazım. Daha önce de değinmiştim, aktif görevi yeni bırakan Kamil Abitoğlu gibi isimleri gözlemcilikle kısıtlamak anlamsız. VAR protokolü size bu tarz deneyimlilerden faydalanma şansı tanımış. VAR odası soğukkanlılık istiyor, düşük nabız istiyor. Bu da bence doğrudan, deneyimle ilgili bir husus.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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