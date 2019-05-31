Uluslararası bir yıldız: Cengiz

Yani bizim standardımızda bir rakip. Aslardan sadece Koutris, Kourbelis, Samaris ve Fortounis'i kullandılar ama biz de üçü ilk kez milli formayı giyen, ikisi de resmi maçlarda 11'de olma şansı bulunmayan bir grupla sahadaydık. Ve birinci dakikadan 90'a kadar hiçbir an rakibe galibiyet hayali kurdurmadık. Evet, bu bir özel maç. Takımlar yarı resmi. Ama yine de moral verici.

Öncelikle Güneş'in Türk olduğunu geç fark ettiği Nazım, büyük kazanç. Abdülkadir Ömür de çok iyi bir başlangıç yaptı. Umarım Güneş, Abdülkadir Parmak'ın da Türk pasaportu taşıdığını çabuk fark eder(!). Ön tarafta Cengiz maestro gibi. İki golde de, bulduğumuz tüm pozisyonların temelinde de onun zekası var. Yusuf'la Cenk'in uyumu umut verici. Hocanın Cenk'i solda başlatması da bence doğru. Zira resmi maçlarda Burak uçta, Cenk solda oynayacaksa Everton'lı oyuncu bu role alışmalı.

Tüm bunlardan öte, en büyük kazancımız milli takımın sempatik yüzü. Kaptanlık Cenk'te, liderlik Cengiz'de, frikikler Yusuf'ta. Milli takımın bu modern ve temiz yüzü göğsümüzü kabartıyor. Maçlar kazanılır-kaybedilir, futbol bu. Ama bu medeni görüntüyü yitirmeyelim hiç.

Hücum faulden kaçınmalı

Dün sahadaki 21 oyuncuyu bir tarafa koyabilirsiniz, diğerini bir tarafa. O diğeri, Cengiz Ünder. Cengiz bir uluslararası yıldız. Her hareketiyle, duruşuyla, koşuşuyla, topa dokunuşuyla, nefes alışıyla ben yıldızım diyor. Sanırım şu anki milli takımdan Dünya Kupası 2002 kadrosunda oynayabilecek tek oyuncumuz o.

Ancak tek bir konunda tutumu rahatsız edici. Kaybettiği toplarda kolay faul yapmaya başladı. Bunların çoğunluğu tabii ki hücumda. Rakip köşeye sıkışmışken ve gereksiz. Anlamsız rövanş fauller. Bu fauller hem Cengiz'i geriyor, hem de hazırdaki avantajı rakibe teslim ediyor. Bir uluslararası yıldız, Cengiz, bu basit hatadan kaçınmalı.

Savunma göbeği istikrarı

Dünkü maçla ilgili tek 'keşke'm, ideal stoper ikilimiz Merih-Kaan'ın başlamaması. Şenol Güneş, gruptaki ilk 2 maçımızda bu ikiliyi kullandığına göre ideal tandemimiz bu. Öyleyse bu genç ve uyuma ihtiyaç duyan ikiliyi bozmamalı, her fırsatta birlikte oynatmalıydık. Her pozisyon test edilebilir. Ama savunma göbeğini süratle oturtmakta fayda var.

Maçın adamı: Cengiz Ünder