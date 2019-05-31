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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Uluslararası bir yıldız: Cengiz

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Yunanistan, FIFA sıralamasının 43'üncüsü. Biz 39'uncuyuz.

 

Yani bizim standardımızda bir rakip. Aslardan sadece Koutris, Kourbelis, Samaris ve Fortounis'i kullandılar ama biz de üçü ilk kez milli formayı giyen, ikisi de resmi maçlarda 11'de olma şansı bulunmayan bir grupla sahadaydık. Ve birinci dakikadan 90'a kadar hiçbir an rakibe galibiyet hayali kurdurmadık. Evet, bu bir özel maç. Takımlar yarı resmi. Ama yine de moral verici.

Öncelikle Güneş'in Türk olduğunu geç fark ettiği Nazım, büyük kazanç. Abdülkadir Ömür de çok iyi bir başlangıç yaptı. Umarım Güneş, Abdülkadir Parmak'ın da Türk pasaportu taşıdığını çabuk fark eder(!). Ön tarafta Cengiz maestro gibi. İki golde de, bulduğumuz tüm pozisyonların temelinde de onun zekası var. Yusuf'la Cenk'in uyumu umut verici. Hocanın Cenk'i solda başlatması da bence doğru. Zira resmi maçlarda Burak uçta, Cenk solda oynayacaksa Everton'lı oyuncu bu role alışmalı.

Tüm bunlardan öte, en büyük kazancımız milli takımın sempatik yüzü. Kaptanlık Cenk'te, liderlik Cengiz'de, frikikler Yusuf'ta. Milli takımın bu modern ve temiz yüzü göğsümüzü kabartıyor. Maçlar kazanılır-kaybedilir, futbol bu. Ama bu medeni görüntüyü yitirmeyelim hiç.

Hücum faulden kaçınmalı

Dün sahadaki 21 oyuncuyu bir tarafa koyabilirsiniz, diğerini bir tarafa. O diğeri, Cengiz Ünder. Cengiz bir uluslararası yıldız. Her hareketiyle, duruşuyla, koşuşuyla, topa dokunuşuyla, nefes alışıyla ben yıldızım diyor. Sanırım şu anki milli takımdan Dünya Kupası 2002 kadrosunda oynayabilecek tek oyuncumuz o.

 Ancak tek bir konunda tutumu rahatsız edici. Kaybettiği toplarda kolay faul yapmaya başladı. Bunların çoğunluğu tabii ki hücumda. Rakip köşeye sıkışmışken ve gereksiz. Anlamsız rövanş fauller. Bu fauller hem Cengiz'i geriyor, hem de hazırdaki avantajı rakibe teslim ediyor. Bir uluslararası yıldız, Cengiz, bu basit hatadan kaçınmalı.

 

Savunma göbeği istikrarı

 Dünkü maçla ilgili tek 'keşke'm, ideal stoper ikilimiz Merih-Kaan'ın başlamaması. Şenol Güneş, gruptaki ilk 2 maçımızda bu ikiliyi kullandığına göre ideal tandemimiz bu. Öyleyse bu genç ve uyuma ihtiyaç duyan ikiliyi bozmamalı, her fırsatta birlikte oynatmalıydık. Her pozisyon test edilebilir. Ama savunma göbeğini süratle oturtmakta fayda var.

 Maçın adamı: Cengiz Ünder

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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