Uğur Meleke: Sağ stoperde Adil Rami

Kayserispor, yeni yılda yeniden yapılanma sancıları çeken bir kulüp. Yeni teknik adam Prosinecki, bir taraftan mücadele gücü yüksek, disiplinli bir takım istiyor.

Dün, Yasir’i sorumluluk duygusundaki eksiklik nedeniyle oyundan çıkarması bunun kanıtı. Ama bir taraftan da büyük bir kalite sorunları var. Top ayaklarında olduğunda zekâ ve yaratıcılık konusunda biraz zayıflar.

Dün ilk şut için 52, ilk yarım tehlike için 75 dakika beklemek zorunda kaldılar. Gerek ilk 11’de başlayan Campanharo ve situm, gerek sonradan oyuna dahil olan Uzodimma’yla Mesanovic, çok büyük fark yaratacakmış izlenimi vermediler dün.

DENEYSEL BİR MAÇTI

FenerbAhçe’yse as/yedek karması bir ekiple deneysel bir maç oynadı dün. ersun yanal, sol bekte yine Deniz Türüç’ü denedi ama bunun iyi bir fikir olduğu konusunda şüphelerim var.

Tolga Ciğerci de sanki denenebilir sol bekte. Günün diğer önemli testi de savunmada rami-Jailson ikilisiydi. rami daha önce iki kez Zanka, iki kez sadık’la partner olmuştu ama Jailson ile uyumu dikkat çekiciydi kesinlikle. Tabii burada en önemli detay şu: rami, Zanka ile ikili oynadığında sol stoperdi. Ve şaşkındı.

Jailson’la oynadığında ikilinin sağında görev yaptı. Net bir şekilde sağ stoperde daha iyi hissediyor kendini. Dün gerek oyun kurma konusundaki iştahı, gerek kritik müdahaleleri, gerekse hücum katkısıyla bambaşka bir Rami izledik adeta.

FERDi AKLIYLA OYNUYOR

Gecenin bir diğer iyisi Ferdi Kadıoğlu’na da ayrı bir parantez açmak lazım. Aklıyla oynuyor, hep kaleyi düşünüyor. Hemen her şans bulduğu maçta da gol katkısı yapıyor. Takımdaki ofansif orta saha seçenekleri incelendiğinde daha fazla dakika alması gerektiğini hissediyorsunuz.