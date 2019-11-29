Uğur Meleke: 16. dakikada bitti

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki bu kara sezonunda, Başakşehir’in üstündeki yük bir hayli fazla. Okan Buruk’un da bu yükün farkında olduğunu ve özellikle bu Roma maçına “hayatının en önemli müsabakasıymışçasına” hazırlandığını biliyorum.

Eylül'de Roma’daki yenilgi onu çok üzdü ve futbol oynadığı İtalya’da antrenör olarak da iz bırakmak istiyor. Ancak belki de bu tutku, dün onu 16’da kritik bir değişiklik hatasına yöneltti. Elbette bir maçta iki oyuncunuzun birden sakatlanıp çıkmak zorunda kalması büyük talihsizlik.

Ancak Buruk’un Gulbrandsen çıkarken yaptığı Aziz tercihi, maçın olumsuz anlamda kader anıydı. Zira bir oyuncu değişikliği, bazen bir oyuncu değişikliğinden fazlasıdır. Sol açık Gulbrandsen çıkarken kulübede onun yerine girebilecek 4 adam var: Robinho ve Arda direkt sol açık oynayabilecek isimler. Berkay veya Aleksic’i de orta sahaya monte edip İrfan’ı (hafta sonu olduğu gibi) sola kaydırmak mümkündü.

Ancak o, sol bek Aziz’i, sol açık olarak sokmayı tercih etti. Bu dakikada Başakşehir’in de fişi çekildi zaten. Soldan ne hücum edebildiler, ne savunma yapabildiler ilk yarının son 30 dakikasında. Hatta iki sol bekli sol kanattan golleri yedi Başakşehir! Maçın kalan bir devresi de formalite icabı oynandı zaten.

O TERÖRiST STADA ALINMASIN!

Gecenİn maçın neticesinden daha üzücü detayıysa, bir tribün teröristinin sahaya attığı maddeyle Pellegrini’nin başının yarılmasıydı. Bu yepyeni statta gerekli kamera donanımı vardır.

O tribün teröristi tespit edilip hapis cezası verilmeli. O terörist bir daha statlara girememeli. Cezalar layıkıyla uygulanmazsa, bu güvenlik teknolojilerinin de bir anlamı olmaz zira

TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ

AYNI kupada, aynı kentin aynı yakasının iki takımı Başakşehir ve Beşiktaş aynı saatte oynadılar yine! İki maçı aynı anda takip etmeye çalıştım. Beşiktaşlı futbolcuların maçın başından sonuna kadarki kazanma arzusu bir sporsever olarak beni çok mutlu etti.

Nkoudou ve Ljajic değişiklikleriyle de maçın ibresi gerektiği gibi Beşiktaş yönüne döndü zaten.