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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
05.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Ufuk Akyol: 1 - Emre Belözoğlu: 0

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Antalyaspor, ligin önemli organizasyonlarından biri. Bülent Korkmaz, geçen yılki düşük bütçeyi avantaja çevirdi; Türk futboluna Bahadır, Doğukan ve Harun gibi gençleri hediye etti. Bu yıl da geçen sezonun kazanımlarının üstüne yenilerini ekliyor; alttan Mukairu’yu çıkarmış, orta saha oyuncusu Ufuk da net bir Milli Takım adayı. Ancak Korkmaz’ın farkı, yalnızca gençleri geliştirmesi değil. Onu Sheffield koçu Chris Wilder’a benzetiyorum, ezber bozan bir düşük bütçe oyunu oynatıyor. Dün 1-0 önde bitirdiği ilk devrenin ardından ikinci yarıya fırtına gibi başlamaları, derinde beklemeye ve hızlı Afrikalıları koşturmaya alışmış Türk meslektaşlarına umarım ders olmuştur. Korkmaz’ın öğrencileri, devreye 1-0 önde girmelerine rağmen 45’le 60 arası önde baskı yaptılar, 4 net pozisyon yakaladılar, 5 şut attılar. İki net pozisyonu Altay, birini de çizgide Muriqi kesti.

TEMPO YÜKSEK AMA...

Maçın genelinde Antalyaspor’un Fenerbahçe’ye yarattığı iki temel sıkıntı ise şuydu:

1-Emre, bulunduğu kabın şeklini alan değil, kaba şeklini veren bir baskın karakter. Fenerbahçeliler de o gelir gelmez, her topu ona oynamaya o kadar alıştılar ki, dün Ufuk Emre’ye yakın oynayıp kaptanı kilitleyince sarı lacivertliler afalladılar.

2- Jailson süper bir profesyonel. Ancak esas işi, stoperlik değil. Kendisi geçildiği zaman arkasında dublaj olmamasına alışık değil. Golde Ufuk’tan yediği çalım evlere şenlik. Zanka’nın 50’de Mukairu’ya yandan gereksiz gözüken bir faul yaparak sarı kart görme sebebi de o. Mukairu’nun tam karşısında Jailson vardı ama Zanka muhtemelen partnerine güvenemedi. Dün Fenerbahçe’nin aslında kazanımları da var: Tempolu bir ilk yarı oynadılar. Gustavo’nun öne oyunu ve tam 5 şutu dikkat çekici. Birçok farklı oyuncuyla, Muriqi, Kruse, Ozan, Dirar, Zajc’la pozisyonlar yakaladılar, olmadı. Yanal, 80’den sonra 2014’ü anımsatan stopersiz, 4 forvetli çılgın formasyonuna döndüyse de yetmedi. Gol gelmedi... Ancak Fenerbahçe için dünün önemli iki dersi şu: Jailson stoper değil. Ve Emre’yi durduran Fenerbahçe’yi durduruyor.

Avantaj nerede biter?

Dün 9’uncu dakikada Dala elle oynuyor. Ancak topu Gustavo kazandığı için hakem avantaja bırakıyor. Gustavo rahat biçimde Emre’ye bir pas veriyor. Ufuk, Emre’ye baskı yaparak topu kazanıyor, ardından da faule maruz kalıyor. Hakem düdük çalıyor ve 3 pozisyon geri dönerek avantaja bıraktığı elle oynamayı veriyor! “Avantaj nerde biter?” tartışması üzerine önemli bir pozisyondu bu.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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