Üçlü savunma belirleyiciydi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bizim ligde bu formasyonun sadık kullanıcılarından biri olan Özat, dün de bir büyük takıma karşı üçlü savunmayla başladı maça. Yalnız üçlü savunmadan bu kez defansif güvenlik açısından değil, ofansif katkı anlamında fayda sağladı Özat... Palitsevich-Claro-Pogba üçlüsü savunmada uyum gösterince bekler Ahmet ve Uğur ilk devreyi adeta rakip yarı sahada oynadılar ve 45 dakika boyunca her şey Özat’ın istediği gibi gitti. Eğer biraz şanslı olsalar, soyunma odasına galip gitmeleri işten değildi.
DEĞİŞİM YARAMADI
İlk 45 dakikada her şey dilediği gibi giden Özat, ikinci yarıda neden dörtlü savunmaya döndü anlamadım doğrusu. Eğer sebep, yeni transfer Pogba’nın idman eksiği filan değilse, bu diziliş değişikliği kararının Trabzon’a yaradığını söyleyebiliriz rahatlıkla. İkinci devrede Gençlerbirliği’nin dörtlüye dönüşüyle bekleri çıkamamaya, orta sahalar rahat geçilmeye ve karşılıklı pozisyonlar yaşanmaya başladı. Gençlerbirliği Sessegnon-Aydın’la, Trabzon Abdülkadir-Castillo ile rakip yarı alanda etkili işler yaptılar ama iki ekibin de penaltı dahil öldürücü vuruşları yapabilen santrforları olmadığı için maç 0-0’a mahkum oldu en sonunda. Tabii sahada Sosa varken Uğur’un penaltı atması da kritik bir karar.
MAÇIN ADAMI: FİLİP NOVAK
Geçen hafta Göztepe karşısında da hatasız oynamış, hücuma çıkışlarında kalitesini belli etmişti. Gençlerbirliği önünde de fark yaratan tek Trabzonlu oydu belki de.