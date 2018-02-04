Üçe karşı bir buçuk orta saha!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş bu sene üçlü sert orta sahayla oynayan takımlara karşı sıkça sorun yaşamıştı. Aytaç-Azubuike-Murat’lı Malatya ve Ndinga-Hakan-Rybalka’lı Sivas’a karşı yaşadıkları problemlerin benzerini, Shehu-Badu-Bostock’lu Bursa orta sahasına karşı da yaşadılar Cuma akşamı. Beşiktaş teknik ekibinin bu problemleri maç öncesi çalışıp öngörememelerine anlam veremiyorum doğrusu.
GÖZLERİME İNANAMADIM, ÇÜNKÜ...
Aradan 48 saat geçti... Bu kez de Sivas-Galatasaray maçı öncesi esami listelerini görünce gözlerime inanamadım. Sivas bir ay önce evinde Beşiktaş’a karşı oynayan ilk 11’inin aynısıyla Galatasaray’ın karşısına çıkıyordu. Yani yine Hakan-Ndinga-Rybalka merkeziyle... Galatasaray’sa üçlü sert Sivas merkezine karşı bir buçuk orta sahayla çıkıyordu sahaya: Tolga-Donk’la... Hatta Donk’un son 3 senedeki gamsızlığını göz önüne alınca onu “buçuk” olarak değerlendirmek bile iyimser kalır! Terim hangi düşünceyle Donk’u ilk 11’e koydu, hangi performansına bakarak ona Galatasaray formasını layık gördü bilemiyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bırakın büyük takımları, Donk’un şu anda Süper Lig’deki 18 ekibin herhangi birinde 11’e girebileceğine ihtimal vermiyorum. Donk kafa olarak çoktan futbol hayatını Katar’da veya Hindistan’da bitirmeye karar vermiş bence.
AYNI TARİFEYLE GÖNDERDİLER
Sivas bundan bir ay önce Beşiktaş’ı benzer bir maçta 2-1 mağlup etmişti. Dün akşam orta sahada çok net bir üstünlük kurarak Galatasaray’ı da aynı tarifeyle İstanbul’a yollamış oldular. Aybaba’yı, teknik ekibini ve futbolcularını tebrik ederken sanırım bir ekstra tebriki de yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu’na yapmak gerek. 57’de Auremir-Denayer arasında yaşanan pozisyonda Aydınus kararsız kalınca Taşçıoğlu’nun devreye girmesi takdire değer. Kararın doğruluğu-yanlışlığı bir başka mesele. Benim burada takdir ettiğim konu, yardımcı hakemin, isminin gerektiği gibi orta hakeme yardım etmesi. Türkiye’de uzun zamandır yardımcı hakemler bu toplara girmiyorlar, cesaret göstermiyorlardı. Önceki hafta Mete Kalkavan’a yardım eden Esat Sancaktar’dan sonra bu hafta Aleks Taşçıoğlu’nun Fırat Aydınus’a yardımı, hakemlerin ekip çalışması açısından umut verici.