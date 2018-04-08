Trabzon’un geleceği bu çocuklarda
KAYSERİSPOR, deyim yerindeyse bir travma içinde.
Aradaki Karabük maçını saymazsak, Bursa-Konya-Fenerbahçe ve Trabzon’a karşı gol atamadan kaybederken sarsılan özgüven, ligin flaş ekibinin ayarlarını bozdu. Sumudica, geçtiğimiz hafta üçlü savunma şaşkınlığıyla Fenerbahçe maçını erken kaybetmenin acısını yaşamış. O yüzden de Trabzonspor önünde dörtlü savunma + iki defansif orta saha ile başladı; üstelik belki bu sezon ilk kez oyunu bu kadar geride kabullendi. Kayseri’de savunma geriye olağanüstü yaslanınca Trabzon’un ilk bir saatte Burak’a araya oynayıp boşluk bulma ihtimali olmadı. Çünkü Kayserispor savunmasıyla kalesi arasında hiç mesafe yoktu adeta!
İkinci devrede iki hoca da oyun şeklini değiştirecek bir hamle yapmayınca, maçın 3 gün 3 gece golsüz sürmemesinin tek yolu bir kahraman çıkmasıydı. O kahraman, Abdülkadir oldu; Mendes’ten kazanıp yoktan var etti galibiyet golünü. Abdülkadir kilidi açtıktan sonra zaten Yusuf’la ikili şova dönüştürdüler işi: Birer gol ve birer asistle Yusuf-Abdülkadir şov izledik Trabzon’da.
Trabzon’da kongre ve muhtemel yeniden yapılanma öncesi bu maç bir mesajdı adeta kente: Elinizde harika bir nüve var; bugün bir Alman ya da bir İtalyan takımının elinde Okay-Yusuf-Abdülkadir üçlüsü olsa, geleceği onların etrafına inşa ederler. Trabzonspor’un da yapması gereken bu. Sakın Olcay’ın geçen hafta yaptığı türden açıklamalara kanmayın, gelecek bu çocuklarda.
MAÇIN ADAMI: ABDÜLKADİR
O devreye girene kadar ortada futbol yoktu. Dün eğer stada gelenler evlerine bir şey izleyerek gittilerse, bunu tamamen Abdülkadir’in hayal kurmasına ve denemesine borçlular.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle