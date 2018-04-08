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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Trabzon’un geleceği bu çocuklarda

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

KAYSERİSPOR, deyim yerindeyse bir travma içinde.

Aradaki Karabük maçını saymazsak, Bursa-Konya-Fenerbahçe ve Trabzon’a karşı gol atamadan kaybederken sarsılan özgüven, ligin flaş ekibinin ayarlarını bozdu. Sumudica, geçtiğimiz hafta üçlü savunma şaşkınlığıyla Fenerbahçe maçını erken kaybetmenin acısını yaşamış. O yüzden de Trabzonspor önünde dörtlü savunma + iki defansif orta saha ile başladı; üstelik belki bu sezon ilk kez oyunu bu kadar geride kabullendi. Kayseri’de savunma geriye olağanüstü yaslanınca Trabzon’un ilk bir saatte Burak’a araya oynayıp boşluk bulma ihtimali olmadı. Çünkü Kayserispor savunmasıyla kalesi arasında hiç mesafe yoktu adeta!

İkinci devrede iki hoca da oyun şeklini değiştirecek bir hamle yapmayınca, maçın 3 gün 3 gece golsüz sürmemesinin tek yolu bir kahraman çıkmasıydı. O kahraman, Abdülkadir oldu; Mendes’ten kazanıp yoktan var etti galibiyet golünü. Abdülkadir kilidi açtıktan sonra zaten Yusuf’la ikili şova dönüştürdüler işi: Birer gol ve birer asistle Yusuf-Abdülkadir şov izledik Trabzon’da.

Trabzon’da kongre ve muhtemel yeniden yapılanma öncesi bu maç bir mesajdı adeta kente: Elinizde harika bir nüve var; bugün bir Alman ya da bir İtalyan takımının elinde Okay-Yusuf-Abdülkadir üçlüsü olsa, geleceği onların etrafına inşa ederler. Trabzonspor’un da yapması gereken bu. Sakın Olcay’ın geçen hafta yaptığı türden açıklamalara kanmayın, gelecek bu çocuklarda.

MAÇIN ADAMI: ABDÜLKADİR

O devreye girene kadar ortada futbol yoktu. Dün eğer stada gelenler evlerine bir şey izleyerek gittilerse, bunu tamamen Abdülkadir’in hayal kurmasına ve denemesine borçlular.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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