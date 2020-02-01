Trabzonspor ilk yarıda Fenerbahçe ikinci yarıda

Süper Lig’in açık oyunda en fazla gol atan üç takımından ikisi bu akşam karşı karşıya gelecek... Trabzonspor saat 20.00’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak... Açık oyunda 31 gol atan Trabzonspor’la 28 sayı kaydeden Fenerbahçe’nin ülküsü ortak: Topa sahip olmak, oyuna hükmetmek istiyorlar. Reaktif değil, proaktif top oynuyorlar. Ancak ligin ilk 6 ayı itibariyle Trabzonspor’un bu oyunu maçların başında, sarı lacivertlilerin de sonunda sergileme konusunda usta olduklarının da altını çizmek gerek.

TRABZONSPOR

Üstünlük

Sörloth, ligin en gösterişsiz ama faydalı santrforlarından. Hücumun her bölgesine koşu yapması, hava toplarını indirme becerisi, son vuruşlardaki sadeliği muazzam. Bu sezon Trabzon’da 23, milli takımda 4 gol/asist üretti.

Zayıflık

Trabzon maçlara iyi başlama ustası. Ligdeki 18 maçın 14’ünde 1-0 öne geçtiler. Ama öne geçtikleri maçlarda 14 puan yitirmiş olmaları enteresan. Sanırım son yarım saatlerde takımın deneyimsizliği ön plana çıkıyor.

Fırsat

F.Bahçe sol bekte Hasan Ali’ye alternatif alamadı. Bu mevkide Dirar’ın iyi niyetli çabasının büyük maçlar için yeterliliği tartışmalı. Trabzon’un da yüzde 43’le ligde sağdan en fazla hücum eden takımı olması dikkat çekici..

Tehdit

Trabzon'un öne geçtiği maçlarda puan kaybetme hastalığına değinmişken, Fenerbahçe’nin de bu konudaki becerisini pas geçmek olmaz. Yanal’ın F.Bahçe’si bu sezon geriye düştüğü maçlardan çıkardığı 10 puanla bu alanda lig lideri.

FENERBAHÇE

Üstünlük

F.Bahçe, ikinci yarıda oyun istikrarı yakalamış görünüyor. Başakşehir’e karşı kalelerinde gördükleri şut sayısı 8. Oysa Muriç tek başına 9 şut atmış. Emre’siz belki oyun yönünü değiştirmede eksikler, ama Ozan da bir dripling kozu.

Zayıflık

F.Bahçe’nin sıkıntısı sol çizgide: Sol bek, Dirar’ın doğal pozisyonu değil. Tolga’nın sol açık oynaması bu yüzden. Tolga nın geçen hafta 4 gol kaçırması, orada gol şansı yüksek oyuncu mu tercih edilmeli sorusunu getiriyor akla.

Fırsat

F.Bahçe kaybettiği topları ortalama 37’nci metrede kazanıyor ki bu veride ligde lider. Trabzon zaman zaman hücumda kaybettiği toplarda geri koşma sıkıntısı yaşayabiliyor. Özellikle Yusuf Sarı’nın sorumluluk duygusunda bir eksiklik var.

Tehdit

F.Bahçe stoperleri geriden oyun kurma konusunda henüz ideale ulaşamadı, özellikle top kaleci Altay’a döndüğünde bir tedirginlik yaşanıyor. Altay’ın bir başka handikapı da hava toplarına çift yumrukla çıkıp yakına uzaklaştırma yapması.

BUNUN ADI KARDEŞ REKABETİ

Glasgowlu iki kardeşten birinin Rangers, birinin Celtic taraftarı olduğuna çok kolay rastlayamazsınız. Zira iki kulübün geçmişinde hem mezhepsel, hem de sosyal ideolojik bir ayrım vardır. Ya da iki Moskovalı kardeşten birinin Spartak’lı, birinin Dinamo’lu olduğu çok vaki değildir. Çünkü iki kulüp arasında, geçmişi 80 yıla dayanan bir siyasi husumet muhafaza edilmiş.

ASGARİ MÜŞTEREKLER

Türk sporu, bu anlamda müstesna bir yere sahiptir aslında. Aynı aileden bir kardeşin Fenerbahçeli, diğerinin Beşiktaşlı olması bizim için çok sıradandır. Zira bu ülkede Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı, Trabzonspor’u mezhepsel, siyasi veya ideolojik geçmişler ayırmaz. Değerlerimiz ortaktır: Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta cephede omuz omuzaydık. Hepimiz Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisiyiz, asgari müştereklerimiz kutsaldır bizim. Dolayısıyla Beşiktaş-Galatasaray’ı veya Trabzonspor-Fenerbahçe’si hepsi kardeş rekabetidir bunların. O yüzden kulüp yöneticilerinin bu gerçeğin farkındalığı ışığında davranmaları gerekir her zaman.

GÜNEŞ VE SOYDAN

Bu anlamda bir Fenerbahçe efsanesi sol açık Selim’in (Soydan), bir Trabzonspor efsanesi kaleci Şenol (Güneş) için, TFF’de özel bir köşe yapılmasını önermesi değerlidir, üzerinde daha fazla durulması gereken bir jesttir kesinlikle.





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