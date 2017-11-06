Tolgay yaşlanmadan A milli yapsak artık!

Derbide Tudor, birçok genç teknik adamın yaptığı bir hataya düşmüş, orijinal ayarlarını bozup, birtakım sürprizlerle Fenerbahçe’yi şaşırtmak istemişti. Dün akşam da İzmir’de Göztepe’nin 11’ini gördüğümde hissettim benzer şeyleri. Tamer Hoca normalde orta sahasını Rotman-Selçuk-Castro ile sağlam bir üçlüyle kurar, geçirgenlik sorununu böyle çözerdi. Dün Rotman’ı kulübede oturtup, Ghilas’ın arkasında Halil-Gouffran-Tayfur’un üçüne bir arada görev vermesi, başarısız bir sürpriz oldu bence. Evet, ilk 5 dakikada coşkuyla baskı kurdular, üç tane de cılız fırsat buldular. Ama 7’nci dakikada Babel merkezdeki bomboş Talisca’nın kafasına servisi yaptığında Brezilyalı’nın yanında kim vardı dikkat ettiniz mi? 1,67 boyundaki sağ açık Halil! Tamer Hoca ofansif kadro tercihiyle Beşiktaş’ı şaşırtmak istedi ama korkarım esas şaşkınlığı yaşayan kendi oyuncuları oldu dün.

Beşiktaş 7’de golü bulduktan sonra olgun oynadı, ikinci devrenin başında Tolgay-Babel işbirliğiyle gelen sayıyla da maç fiilen bitti zaten. Babel hem birinci golde adeta Talisca’nın kafasına çarptırdığı asistle, hem ikinci goldeki solosuyla yine maçın fişini çeken adamdı ama Tolgay’ın artan formunu da gözden kaçırmamak lazım.

***

Lucescu, yarından itibaren milli takımda yenilenmiş bir kadroyla çalışacak, Emre Akbaba, Deniz Türüç, Atila Turan gibi isimlerin 2020 planlarına dahil olması mutluluk verici. Ancak Rumen Hoca, Süper Lig’de bu hafta oynanan maçları dikkatli izlediyse herhalde bazı oyuncular konusundaki kararlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini fark etmiştir: Alanya’da Efecan her hafta mükemmel oynuyor. Hem orta sahanın ortası, hem sağ açık için çok iyi bir alternatif. Trabzonlu Abdülkadir de öyle. Dün Göztepe’de sol açık oynayan Tayfur Bingöl’ün ne kadar çok top kazandığını fark ettiniz mi bilmiyorum. Tayfur zaten bek orijinli bir oyuncu. İsmail Köybaşı’nın olduğu bir ulusal takımda onun olmaması akıl dışı.

Ama benim Abdülkadir, Efecan ve Tayfur’dan daha fazla üzüldüğüm bir adam var milli takımda olmadığı için. O da ülkenin belki en iyi orta saha oyuncusu olan Tolgay... Alt yaş gruplarında hem Türkiye, hem de Almanya forması giydiği için, hiç A milli olmadığı halde saçma bir FIFA yönetmeliğine takılıyor. 19 yaşında bir kez milli takım değişikliği yaptığı için bir değişiklik hakkı daha vermiyorlar. Ve biz bu sorunu iki yıldır bir türlü çözemiyoruz. Benim Şenes Erzik’ten ricam, Tolgay gibi hiç A milli olmadığı halde bu saçma engele takılan oyuncuların durumunu FIFA’nın ele almasını tavsiye etmesi. Çünkü belli ki biz, bu hızla bu işi Tolgay yaşlanana kadar halledemeyeceğiz!