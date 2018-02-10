Tolgay Arslan unutulmamalı

Böyle bir rakip de oynama odaklı Beşiktaş’ın işine geliyor doğal olarak... Üçlü sert orta sahalı Malatya, Sivas, Bursa gibi rakiplere karşı zorlanan Beşiktaş orta sahası, dün oynama fırsatı buldu Karabük karşısında. O yüzden de Beşiktaş için kan-ter-gözyaşı değil, eğlence içeren bir maç vardı Vodafone Park’ta. Beşiktaş oynama imkânı bulunca da şüphesiz Türkiye’nin en zevk veren takımı...

Ancak Şenol Güneş birkaç haftadır bu maçlara çıkarken sadece 3 puanı değil, kariyerinin belki en özel günlerinden birini, Münih deplasmanını da düşünüyor. Ve bence Münih deplasmanı öncesinde birkaç soru işareti var kafasında...

1)Münih’te Oğuzhan’ın başlayacağını sanmıyorum

Güneş’in kafasında iki farklı savunma ve orta saha modeli var. Münih’te ya savunma göbeğinde Pepe-Medel, orta sahada Atiba-Oğuzhan kullanacak. Ya da defansı Pepe-Vida’ya, göbeği Medel-Atiba’ya teslim edecek. Benim tahminim, Münih’te ikinci planın uygulanacağı yönünde. Oğuzhan’ın Münih’te başlayacağını sanmıyorum. Münih’te Bayern’e karşı ayaktan kalmanın yolu bence Atiba-Medel merkezinden geçiyor. Medel’in bu limitsiz enerjisinden orta sahada faydalanmak gerek.

2)Tolgay’la Güneş’in sorunu ne anlayamadım!

Tabii ki Beşiktaş bu zorlu Şubat-Mart fikstürüne girerken orta saha rotasyonundaki bir diğer yıldızını, Tolgay’ı da unutmamak gerek. Çünkü Tolgay, aslında Beşiktaş’ın 5 merkez opsiyonundaki tek gerçek sekiz numara. Hem dinamizmi hem tekniği yeterli olan belki tek adam. Üstelik büyük maçlarda da büyüyen bir oyuncu. Liverpool’u o elemişti, ben Bayern karşısında da büyüyeceğini düşünüyordum. Lâkin Güneş’in onu bu kadar geri plana atmasını anlamak güç. Tolgay’la Güneş’in sorunu ne olabilir ki? Neden hiç hatırlanmıyor artık Tolgay?

3)En uçta Negredo-Love kararı da kritik

Güneş’in sanırım bir diğer ikilemi en uçta. Çalışan, savaşan, orta saha pas trafiğine katılan ve 90 dakika hiç durmayan Negredo şu anda favori. Bence Talisca’nın gol sayısının artmasında da onun hareketli santrfor rolünün etkisi var. Ama bir santrforun asli görevi tabelaya sayı yazmak. Ve tabela konusunda şu anda Love bir adım önde görünüyor. Güneş’in Münih’te de Negredo ile başlayacağını düşünüyorum ama gol gerektiği anda yine Love’a dönebilir rota...