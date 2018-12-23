Tipik bir Süper Lig maçı
BU ülkeyle ilgili bir fikri olmayan Malezyalı ya da Avustralyalı bir sporsevere Spor Toto Süper Lig’i izletseniz ve ondan bu turnuvayı birkaç cümleyle tanımlamasını isteseniz herhâlde şunları söylerler:
“Herkes takım şeklini korumaya yemin etmiş. Kimse bölgesini bırakmıyor, çalım denemiyor, risk almıyor. Gol olması için sanki bir sihir gerek gibi...”
EN BÜYÜK FARK: VİŞÇA
Dün oynanan Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının çok büyük bir bölümü, böyle tipik bir Süper Lig maçıydı işte... Takımları ölümüne organize, yeminli disiplinli Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’a bıraksanız, yapacakları mücadelelerin hepsi çok az golle biter.
O az gol için de genelde bir duran top ya da fark yaratan özel bir adamın varlığı gerekir. Alanya’nın fark yaratan adamı Cisse dün yoktu. Yedeği Bobo da sakatlanınca hücum opsiyonları duran toplara kısıtlandı. Medipol Başakşehir’in fark yaratan adamıysa bildiğiniz gibi. Süper Lig’in en iyi oyuncusu, Başakşehir’in, İstanbul’un 3 büyüğüyle arasındaki en büyük fark Vişça, yine şapkadan tavşanı çıkaran ve puanı getiren sihirli hareketi yaptı 41’de. Bu sezonu Başakşehir şampiyon kapatırsa, Vişça kupanın bir kulbunu alıp evine götürebilir rahatlıkla!
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