Tipik bir Süper Lig maçı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Tipik bir Süper Lig maçı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

BU ülkeyle ilgili bir fikri olmayan Malezyalı ya da Avustralyalı bir sporsevere Spor Toto Süper Lig’i izletseniz ve ondan bu turnuvayı birkaç cümleyle tanımlamasını isteseniz herhâlde şunları söylerler:

“Herkes takım şeklini korumaya yemin etmiş. Kimse bölgesini bırakmıyor, çalım denemiyor, risk almıyor. Gol olması için sanki bir sihir gerek gibi...”

EN BÜYÜK FARK: VİŞÇA

Dün oynanan Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının çok büyük bir bölümü, böyle tipik bir Süper Lig maçıydı işte... Takımları ölümüne organize, yeminli disiplinli Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’a bıraksanız, yapacakları mücadelelerin hepsi çok az golle biter.

O az gol için de genelde bir duran top ya da fark yaratan özel bir adamın varlığı gerekir. Alanya’nın fark yaratan adamı Cisse dün yoktu. Yedeği Bobo da sakatlanınca hücum opsiyonları duran toplara kısıtlandı. Medipol Başakşehir’in fark yaratan adamıysa bildiğiniz gibi. Süper Lig’in en iyi oyuncusu, Başakşehir’in, İstanbul’un 3 büyüğüyle arasındaki en büyük fark Vişça, yine şapkadan tavşanı çıkaran ve puanı getiren sihirli hareketi yaptı 41’de. Bu sezonu Başakşehir şampiyon kapatırsa, Vişça kupanın bir kulbunu alıp evine götürebilir rahatlıkla!

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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