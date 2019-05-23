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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

TFF, Avrupa'da rotasyona yasak getirmeli

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Son yıllarda Türk ekipleri özellikle Avrupa Ligi’nde ciddiyetsizlik sergilediler. Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan kulüplere lisans vermeden önce niyetleri sorulmalı.

TOTTENHAM’lı Lucas, o son saniye golünü atıp Ajax’ı devre dışı bırakmasa, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi bileti tehlikeye girebilirdi. Dört sezondur özellikle Başakşehir’in Avrupa performansları bizi olağanüstü aşağı çekti. 10’uncu sırada artık rahat değiliz, Hollanda ensemizde... TFF, bir kulübe UEFA lisansı vermek için onlardan, Avrupa kupalarındaki maçlara en güçlü kadrolarıyla çıkacaklarına dair yazılı taahhüt almalı. Bu sene Avrupa kupalarında kazandığımız toplam puan 27 buçuk... Beşiktaş 9,5, Fenerbahçe 8,5, Galatasaray da 8 puanla sezonu kapadılar. Fakat Akhisar 1, Başakşehir de yalnızca yarım puan aldıkları için ortalama 5,5 puanda kaldık ve 2018-19 sıralamasında ancak 17’nci basamağa oturabildik. Hırvatistan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, hatta Güney Kıbrıs, bu sezonu bizden yukarıda tamamladılar. 

4 SEZONDA SADECE 9,5 PUAN

Bu sezonki düşük performansımız bizim 5 yıllık sıralamadaki yerimizi değiştirmedi, ama hemen altımızda yer alan Hollanda’yla aramızdaki fark yaklaşık 2 puana düştü. Ajax için işler biraz daha yolunda gitse ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazansalar, fark 1 puan seviyesine inecekti. UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer alan takımlar, şu anda Devler Ligi’ne direkt ekip gönderebiliyorlar. Ancak 11’incinin şampiyonunun gruplar bileti garanti değil. Bir önceki sezonun Devler Ligi şampiyonunun, kendi liginden direkt bilet almasına bağlı... 4 yıldır Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Başakşehir’in bu 4 sezondaki toplam katkısı yalnızca 9,5 puan. Oysa mesela Osmanlıspor, tek bir sezonda Avrupa Ligi’nde 13,5 puan toplamıştı. Son yıllarda Türk temsilcileri özellikle Avrupa Ligi’nde enteresan bir ciddiyetsizlik sergilediler. Önceliklerinin lig olduğunu açıklayanları ya da Alman Ligi temsilcisinin karşısına yedek ağırlıklı kadroyla çıkanları hayretler içinde seyrettik. Yeni seçilecek TFF yönetimine şöyle bir ricada bulunmak istiyorum: Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan kulüplere lisans vermeden önce niyetleri sorulmalı. Eğer amaçları Avrupa kupalarında başarı değilse, haklarını bir alt sıradaki takıma devretmeliler. Ki yıllar önce UEFA Intertoto Kupası döneminde birçok kulüp bu tarz kararlar alıp, Avrupa’ya gitmemeyi tercih etmişlerdi.

HAFTANIN RAKAMI

HÜCUM faul konusuna defalarca değindim, yazın daha geniş bir analiz de yapacağım. Futbol gitgide basketbola yakınsıyor kesinlikle. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en çok kart gören takımın da 29’la Ajax olması sanırım tesadüf değil. Bunların birçoğu hücum faul çünkü.

PROTOKOL GELMELİ

Eğer kulüpler, Avrupa kupalarına katılım haklarını kullanmak istiyorlarsa, TFF’ye yazılı bir taahhüt vermeliler. Aynen Premier Lig’de olduğu gibi... Premier Lig yönetimi, lige katılan 20 kulüpten tüm maçlara en iyi kadrolarıyla çıkacaklarına dair yazılı taahhüt alıyor. Son birkaç yıl içinde Wolves menajeri Mick McCarthy ve Blackpool koçu Ian Holloway, bu kuralı ihlal ettikleri için cezalandırıldılar. Hatta 2017’de bu kuralı daha da sıkılaştırıp lig protokolüne şöyle bir madde eklediler: “Mart’ın 4’üncü haftasından itibaren kulüpler hiçbir maçın esame listesinde, bir önceki lig müsabakasına göre 8’den fazla farklı oyuncuya yer veremezler” Türk futbolu, bazı kulüplerin, başkanların, teknik adamların kişisel hesaplarına terk edilmeyecek kadar değerli. Bir protokolle de bu değeri koruma altına almak şart.

HAFTANIN SORUSU

İngiltere’de bu sezon City tüm kupaları kazandığı için, Community Shield maçını lig ikincisi Liverpool ile oynayacak. Biz de acaba Ağustos’taki Süper Kupa maçının statüsünü mü değiştirmeliyiz? O maçı G.Saray’la Başakşehir’in oynaması mı daha âdil sizce, yoksa Akhisar’ın mı?

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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