Teşekkürler Buruk ve Karaman
Uğur Meleke yazdı.
Bu maçı doğru okuyabilmek için önce önemli bir-iki detayın altını çizmemiz gerek: Krasnodar, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. 150 milyon Euro’ya kurulan bu kadro, Lokomotiv Moskova dahil Devler Ligi’ndeki 10 takımdan daha değerli. Zaten Rusya’da da şampiyonluk yarışı yapıyorlar, liderin sadece 2 puan gerisindeler.
STURRIDGE OLURSA...
Avrupa’da sezona iyi başlamadılar ama dünkü müsabakayı, hedef maçı olarak görmüşler. Hafta sonu Dinamo Moskova deplasmanında oynayan 9 adam dün ilk 11’de başladı, biri de sonradan girdi. Hücuma olağanüstü hızlı çıkıyorlar, 19 yaşındaki Suleymanov gibi yakında adını çok daha fazla duyacağımız özel bir yeteneğe de sahipler. Trabzonspor bu kaliteli rakibe karşı çok iyi bir ilk yarı oynadı, devreye galip girememe nedeni kaleci Safonov’un yeteneği, hatta biraz da şansıydı doğrusu. Ama dakikalar ilerledikçe işler Krasnodar’ın lehine gelişti, oyunu rahatlıkla tutabildiler zira çok kaliteli bir kulübeleri var. Her oyuncu değişikliğinde ibre biraz daha Ruslar’a döndü itiraf etmek gerekirse. Ünal Karaman’ın da bu anlamda elinin çok dar olduğu herkesin malumu zaten. Eğer bu maçın rövanşında Ekuban ve Sturridge kulübede dahi olabilirlerse, Trabzonspor Rusya’da kazanıp tekrar devreye girebilir rahatlıkla. Yine de Türk futbolunun Avrupa’daki bu kara sezonunun kaderini değiştirmek için en iyi kadrolarıyla dün geceki maçlara çıkan Ünal Karaman’a ve Okan Buruk’a canı gönülden teşekkürler. Başakşehir grubunda yarışa katıldı, Trabzonspor’un da kalan 3 maçta 7 puan alabilecek kapasitesi var bence.
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