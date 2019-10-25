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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Teşekkürler Buruk ve Karaman

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Bu maçı doğru okuyabilmek için önce önemli bir-iki detayın altını çizmemiz gerek: Krasnodar, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. 150 milyon Euro’ya kurulan bu kadro, Lokomotiv Moskova dahil Devler Ligi’ndeki 10 takımdan daha değerli. Zaten Rusya’da da şampiyonluk yarışı yapıyorlar, liderin sadece 2 puan gerisindeler.

STURRIDGE OLURSA...

Avrupa’da sezona iyi başlamadılar ama dünkü müsabakayı, hedef maçı olarak görmüşler. Hafta sonu Dinamo Moskova deplasmanında oynayan 9 adam dün ilk 11’de başladı, biri de sonradan girdi. Hücuma olağanüstü hızlı çıkıyorlar, 19 yaşındaki Suleymanov gibi yakında adını çok daha fazla duyacağımız özel bir yeteneğe de sahipler. Trabzonspor bu kaliteli rakibe karşı çok iyi bir ilk yarı oynadı, devreye galip girememe nedeni kaleci Safonov’un yeteneği, hatta biraz da şansıydı doğrusu. Ama dakikalar ilerledikçe işler Krasnodar’ın lehine gelişti, oyunu rahatlıkla tutabildiler zira çok kaliteli bir kulübeleri var. Her oyuncu değişikliğinde ibre biraz daha Ruslar’a döndü itiraf etmek gerekirse. Ünal Karaman’ın da bu anlamda elinin çok dar olduğu herkesin malumu zaten. Eğer bu maçın rövanşında Ekuban ve Sturridge kulübede dahi olabilirlerse, Trabzonspor Rusya’da kazanıp tekrar devreye girebilir rahatlıkla. Yine de Türk futbolunun Avrupa’daki bu kara sezonunun kaderini değiştirmek için en iyi kadrolarıyla dün geceki maçlara çıkan Ünal Karaman’a ve Okan Buruk’a canı gönülden teşekkürler. Başakşehir grubunda yarışa katıldı, Trabzonspor’un da kalan 3 maçta 7 puan alabilecek kapasitesi var bence.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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