Teknik adam kartelinin son sezonu

Ligde ekonomik göstergelere baktığımızda en kaliteli kadrolar açık farkla 3 İstanbul büyüğünün elinde. Ama ortalama 100’er milyon Euro’luk kadrolara sahip 3 İstanbul büyüğü, ligde bir “iyi futbol ölçer” olsa, bence ilk beş sıraya giremezler. Mesela 20’şer milyon Euro’ya kurulmuş Alanya da, Malatya da, üç İstanbul büyüğünden daha iyi futbol oynuyorlar.

Galatasaray, erken 10 kişi kalan Sivas’ı geçti ama Gençlerbirliği ve PSG maçlarındaki görüntüsü, kadro kalitesinin çok altında. Gençlerbirliği karşısında futbol namına kırıntılar bulmakta güçlük çekiyorsunuz. PSG’ye karşı beşli savunmayla ilk yarıda şutlarda 1-8 geridesiniz. Üstelik tek devrede 16 faul yaparak.

Avcı’nın Beşiktaş’ı, mütevazı Ankaragücü karşısında çaresiz bir görüntü içinde. Oyunu domine etmek isteyen ve savunmayı öne çıkaran Alanya’ya karşı Diaby ve Lens’in alan bulması, Abdullah Hoca’yı aldatmış. Ankaragücü savunmasının arkasında da bu ikilinin boşluk bulacağını düşünmüş! Ankaragücü savunmayı geride kurup, öne çıkmayınca Beşiktaş 90 dakika çaresizleri oynuyor. Hiçbir şey üretemiyor.

Aynen Abdullah Avcı gibi Ersun Yanal’ın da ilk 11 tercihi enteresan. Yanal, kendi sahasında Antalya’ya karşı kenarlarda Ozan-Tolga’yla maça başlamış, takımı ilk yarıda hiçbir şey üretememiş, devrede Deniz’in girmesiyle biraz kıpırdanmışlardı. Milli maç arası sonrası ilk maçta Fenerbahçe hemen hemen aynı görüntüyle sahada: İlk 11’de Muriqi-Rodrigues dışında hücumcu yok. Gustavo-Ozan-Emre ve Tolga aynı anda sahada. 39’daki gole kadar Fenerbahçe’nin şut, aut veya kornerle sonuçlanan tek bir girişimi var: Emre’nin 4’teki şutunu kaleci kornere çelmiş. 39’da Muriqi yine çok ekstra bir kafa şutuyla golü yaratıyor, ama Yanal belli ki oyundan rahatsız değil ki devre arasında bir değişiklik yapmıyor. İkinci devrede de ortada düşünülmüş, organize bir futbol yok; skoru koruma becerisi var sadece.

Bugün itibariyle puan tablosu oldukça sıkı. 6 puanlık marjda 9 takım var, bu akşam 10 olabilir. Ligde en iyi futbolu Trabzon, Alanya ve Malatya oynuyorlar. Arkalarına Sivas’ı, Başakşehir’i ve Gaziantep’i ekleyebilirsiniz. Bence Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş futbol barometresinde şu anda ilk 6’da bile değiller. Bu sezon veya en azından birkaç sezon içinde, eğer iyi bir kulüp yönetimiyle istikrar yakalarlarsa Erol Bulut, Sergen Yalçın, Okan Buruk gibi hocaların şampiyonluk yaşamaları kaçınılmaz. Ünal Karaman zaten en büyük favori. Eğer işler bu şekilde giderse, bir-iki yıl içinde Türk futbolundaki şu meşhur teknik adam karteli kırılacak bence. Hatta belki de, Türk futboluna 20 yıldır şekil veren teknik adam kartelinin son sezonu bu.

Serdar Aziz tercihi

Türk spor medyası çok fazla üzerinde durmaz, ama bazı oyuncular sağ ya da sol stoperde kendilerini çok rahat hissetmeyebilirler. Mesela Beşiktaş’ta Ruiz, Galatasaray’da Marcao sol stoper oynuyorlar, Fenerbahçe’de Zanka sağda görev yapıyor. Rami ona eşlik ettiğinde sol stoperde çok huzursuz oynamıştı, dün Serdar daha rahattı. Kalıcı olma şansı yüksek.