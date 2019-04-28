Tek itiraz Valbuena'dan

21 NİSAN, Fenerbahçe için bir dibe vuruş olduğu kadar, bir fırsattı aslında. Mesele Alanya’ya 1-0 kaybetmeleri değil. Mesele, skor 1-0 olduktan sonra da Fenerbahçe’nin hiçbir reaksiyon göstermemesi, sahadaki kötü görüntüden rahatsız olunduğuna dair bir sinyal verilmemesi idi. Doğrusu ben 22 Nisan sabahı, Fenerbahçe yönetiminin Ayew, Alper, Şener, Ismail gibi birkaç oyuncuyu kadro dışı bırakacağını, formanın değerini bilenlerle yola devam edileceği yönünde bir mesaj vereceğini tahmin ediyordum. Tam zıttı oldu doğrusu! Trabzonspor maçına Ayew ilk 11’de başladı hatta. Alanya karşısında Ismail yerine Cebrail, dün de Ayew değil Ferdi başlasa, ilk bir saat daha kötü olabilir miydi sahi? En azından Fenerbahçe’nin yeni sezonda formasına yakışan oyuncularla devam edeceğine dair bir mesaj olurdu o tercihler.

FATiH-GÖKDENiZ POTANSiYELi

DÜN ilk bir saatteki korkunç tercihlerin ardından son yarım saatteki geri dönüşün tek mimarıysa Valbuena idi bir kez daha... Zenit’i ve Anderlecht’i Valbuena’yla yenmişsin. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarından 2-0’dan, 3-0’dan seni Valbuena döndürmüş. Ama bir büyük maçta daha ilk 11’de Ayew var! Valbuena’nın hâlâ soğukkanlı kalıp, hâlâ isyan başlatıyor olması, büyük bir karakter göstergesi bence.

Trabzonspor belki 1-0’ı koruyamadı ama 2020 için iyi sinyaller sürüyor Karadeniz cephesinde. Abdülkadir Ömür-Yusuf’un bir arada oynadıkları ilk maçta “Fatih-Gökdeniz potansiyeli” başlığı atmıştım onlar için. O yolda da ilerliyorlar. Tabi bir de Abdülkadir Parmak-Sosa cephesi var. Dün ilk bir saatte Fenerbahçe orta sahasında yetersiz Mehmet Topal-Jailson’la, aynen Beşiktaş derbisi ilk yarısında olduğu gibi ayağındaki her topu rakibe veren cılız Zajc oynarken, karşılarında bir Abdülkadir Parmak-Sosa dersi vardı bence. İkisinin de orijini on numara. İkisine de kendi ülkelerinin büyük takımlarında formayı kazandıran unsur yetenekleri. Ama en az Topal-Jailson kadar çalışıyorlar, hatta onlardan fazla top kazanıyorlar. Selçuk-Colman sonrası izlediğim en doğru Trabzon orta ikilisi bu... Trabzon’un merkezi kaybetmesi de zaten Yusuf + iki Abdülkadir’in çıkışıyla oldu dün.

Maçın adamı: Valbuena.