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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Tek itiraz Valbuena'dan

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Fenerbahçe’nin son yarım saatteki dönüşünün mimarı Valbuena idi.

21 NİSAN, Fenerbahçe için bir dibe vuruş olduğu kadar, bir fırsattı aslında. Mesele Alanya’ya 1-0 kaybetmeleri değil. Mesele, skor 1-0 olduktan sonra da Fenerbahçe’nin hiçbir reaksiyon göstermemesi, sahadaki kötü görüntüden rahatsız olunduğuna dair bir sinyal verilmemesi idi. Doğrusu ben 22 Nisan sabahı, Fenerbahçe yönetiminin Ayew, Alper, Şener, Ismail gibi birkaç oyuncuyu kadro dışı bırakacağını, formanın değerini bilenlerle yola devam edileceği yönünde bir mesaj vereceğini tahmin ediyordum. Tam zıttı oldu doğrusu! Trabzonspor maçına Ayew ilk 11’de başladı hatta. Alanya karşısında Ismail yerine Cebrail, dün de Ayew değil Ferdi başlasa, ilk bir saat daha kötü olabilir miydi sahi? En azından Fenerbahçe’nin yeni sezonda formasına yakışan oyuncularla devam edeceğine dair bir mesaj olurdu o tercihler.

FATiH-GÖKDENiZ POTANSiYELi

DÜN ilk bir saatteki korkunç tercihlerin ardından son yarım saatteki geri dönüşün tek mimarıysa Valbuena idi bir kez daha... Zenit’i ve Anderlecht’i Valbuena’yla yenmişsin. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarından 2-0’dan, 3-0’dan seni Valbuena döndürmüş. Ama bir büyük maçta daha ilk 11’de Ayew var! Valbuena’nın hâlâ soğukkanlı kalıp, hâlâ isyan başlatıyor olması, büyük bir karakter göstergesi bence.

Trabzonspor belki 1-0’ı koruyamadı ama 2020 için iyi sinyaller sürüyor Karadeniz cephesinde. Abdülkadir Ömür-Yusuf’un bir arada oynadıkları ilk maçta “Fatih-Gökdeniz potansiyeli” başlığı atmıştım onlar için. O yolda da ilerliyorlar. Tabi bir de Abdülkadir Parmak-Sosa cephesi var. Dün ilk bir saatte Fenerbahçe orta sahasında yetersiz Mehmet Topal-Jailson’la, aynen Beşiktaş derbisi ilk yarısında olduğu gibi ayağındaki her topu rakibe veren cılız Zajc oynarken, karşılarında bir Abdülkadir Parmak-Sosa dersi vardı bence. İkisinin de orijini on numara. İkisine de kendi ülkelerinin büyük takımlarında formayı kazandıran unsur yetenekleri. Ama en az Topal-Jailson kadar çalışıyorlar, hatta onlardan fazla top kazanıyorlar. Selçuk-Colman sonrası izlediğim en doğru Trabzon orta ikilisi bu... Trabzon’un merkezi kaybetmesi de zaten Yusuf + iki Abdülkadir’in çıkışıyla oldu dün.

Maçın adamı: Valbuena.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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