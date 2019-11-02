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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Tek fark yaratan Ömer Bayram'dı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur MELEKE yazdı...

BU yıl iki farklı Galatasaray var: Biri, Real Madrid ve PSG önündeki 31 yaş ortalamalı, CV’si güçlü ama durağan generaller takımı. Diğeri Sivas ve Rize’yi yenen asker ağırlıklı ekip. Kaliteleri düşük ama sorumluluk duyguları yüksek. Dün ilk yarı sonunda G.Saray’ın 5 oyuncusunun ortalama pozisyonu rakip yarı alandaydı (3 forvet + Lemina ve Ömer Bayram). Beşiktaş maçındaysa bu sayı yediydi, daha verimsiz hücum edilmesine ve pozisyon üretilememesine rağmen.

G.SARAY’IN LOKOMOTiFi

ReaL Madrid-PSG-Beşiktaş gibi maçlarda bireyler oynadı, dünse takım... Dün Galatasaray alanı doğru parselleyip, çok koşup, az futbol oynayarak kazandığı için öne çıkan bireysel performans yok gibi. Sahada belki de tek fark yaratan, kendi yarı alanından aldığı topları driplingle üçüncü bölgeye taşıyan, Galatasaray’ın lokomotifi görüntüsündeki Ömer’di.

Rizespor Rizespor içinse maç 17’de bitti aslında... Daha önce de değinmiştim:
Süper Lig’de 2015-16’da 6 Kuzey Afrikalı futbolcu varken, bu sayı önce 9’a, sonra 14’e, geçen yıl da 20’ye tırmanıyor. Bu sezon da bu sayı 18. Kendi yerel ligleri ve Fransa dışında 10 Faslı, 5 Tunuslu’nun oynadığı bir turnuva olduğunu sanmıyorum. Süper Lig’de 1 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Kosovalı, 2 Danimarkalı forma giyerken 10 Faslı olmasını nasıl açıklamak lazım bilmiyorum. Fas, FIFA sıralamasında 42’nci; yani futbollarında öyle büyük bir sıçrama da yok. Futbolcunun oralısıburalısı yok, iyisi-kötüsü var elbette. Ama Tunuslu Talbi sahada, Faslı Belhanda kulübede, Norveçli Linnes tribünde olunca, bu işte bir yanlışlık var diyor insan.

TALBi’NiN KARiYERi!

Dün kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan Talbi, pasaportlarına sahip olduğu ne Tunus, ne de Fransa Milli Takımı’ndan hiçbir yaş grubunda davet almamış. Kariyeri de Tunus Ligi’ndeki 28 maçtan ibaret. Bu aralar ne hikmetse Süper Lig’de en geçer akçe, Fas, Tunus, Mısır pasaportları sanırım!

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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