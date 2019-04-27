Tasarruf modu şampiyonluğa yetmez
Süper Lig’de bu sezon takvim faktörü her zamankinden biraz daha etkin sanki. Lig bu yıl iki devre değil, üç devre olarak oynanıyor adeta. Aralık’ta ilk devre bitti, üç hafta ara oldu. Mart ortası ikinci devre bitti, milli ara ve seçim nedeniyle üç hafta daha ara oldu. Şu sıralar da ligin üçüncü devresini oynuyoruz.
Ligin ilk devresini kötü kapatan Rize ve Alanya ikinci devrede çıkış yakaladılar mesela. İlk devreyi iyi oynayan Malatya, ikinci devrede düşüşe geçti. Bunlara alışığız aslında.
Ama bir de ikinci devreyi olumlu götürüp, üçüncü devrede düşüşe geçenler var enteresan bir şekilde! Fenerbahçe, Kayseri ve Başakşehir’i en başına yazabilirim bu listenin. Mart ortasına gayet iyi gelen Başakşehir, milli maç ve seçim arasından sonra bir tür ‘tasarruf modu’na geçti adeta. Ara öncesi son maçında Kayserispor’a karşı son yılların en iyi futbolunu oynayan, 34 şut-15 korner atan ve direkleri döven Başakşehir, seçimden sonra ‘tasarruf modu’na geçti nedense. Konya karşısında ikinci vitesteki rölanti oyun galibiyete yetti ama Beşiktaş, Rize ve Göztepe önünde yaldızlar döküldü. Dün Göztepe karşısında şampiyonluk kovalayan değil, orta sıra yarışı veren bir takım havası vardı Başakşehir’in. Robinho maçın büyük bölümünde sahada dolaştı.
Mossoro’nun Türkiye kariyerinde sanırım en fazla pas hatası yaptığı akşamdı. Elia isteksiz, Visca’nın yüzü nedense olağanüstü düşük. Başakşehir’in dün en dinamik ismi Mert’ti, takımı sadece onun hızlı başlangıçlarıyla hareketleniyordu desem, abartmış olmam sanırım. Başakşehir’in son iki sezonun sonunu getirememesini sadece kulübün deneyimsizliğine bağlayamayız, takım da çok yaşlı. Emre (39), Mossoro (36), Robinho (35) ve Clichy (34) gibi bazı oyuncular, fiziksel ve mental olarak çok yoruldular bence.
GENÇLEŞMEK İSTEMEYEN TAKIM!
Başakşehir’in ne kadar deneyimli, hadi itiraf edelim, bir miktar da yaşlı bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir ekibin devre arasında 4 transfer yapıp, bunların da yaş ortalamasının 33 olması enteresan: Robinho (35), Ba (34), Serdar (32) ve Kudriaşov (32). Zaten yaşlı bir takım olan Başakşehir, ciddi bir para harcayıp daha da yaşlandırdı kadrosunu!
MAÇIN ADAMI: TITI
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