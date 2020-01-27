Tarihe tanıklık ettiler

Milletçe içimizi yakan Elazığ depreminin acısı, İzmir futbolunun dünkü sevincini son derece buruklaştırsa da; bu modern Gürsel Aksel Stadyumu için başta Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepeliler büyük bir tebriki hak ediyorlar. Dün bu tarihi maçı, bir galibiyetle taçlandırmak için de olağanüstü çabalayan bir Göztepe takımı vardı sahada. 90+5’te Burak’la karşı karşıya kaldığı pozisyonu çıkardıktan sonra Beto’nun sevincini görmüşsünüzdür. Şimdiden kulübün efsaneleri arasına adını yazdırmaya hazırlanan Portekizli kalecinin o kurtarışının, belki de tüm kurtarışları içinde en anlamlılarından olduğunu tahmin etmek güç değildi o anda.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YOKTU

Beşiktaş içinse sanırım şunu söylemek yanlış olmaz: İzmir’e öyle problemli, öyle karmaşık bir zamanda geldiler ki, herhalde tarihe tanıklık etmekle yetinmekten fazlasını yapma şansları yoktu. İdeal 11’den 5 oyuncu eksik, kulübede geçici bir teknik adam var. Sanırım bu durumun şaşkınlığıyla ilk yarım saat boyunca sahada adeta VIP seyirci hükmünde dolaştıkları maça ancak ikinci devrede ortak olabildiler, ancak iş işten çoktan geçmişti siyah beyazlılar için.

AVCI ENKAZI BIRAKTI

Abdullah Avcı’nın yeni teknik adama emanet ettiği takımın özeti şu: Ligde 19 maçta açık oyunda sadece 14 golleri var. Bu alanda 10’uncular ve Kasımpaşa’yla Gençlerbirliği’nin gerisindeler. Sorunu sakın forvetlerde aramasınlar zira toplam şut sayısında da durumları farklı değil: 19 maçta 253 şutla yedinci basamakta, Antalyaspor’un dahi altındalar. Avcı’nın bıraktığı bu enkazı Sergen Yalçın ya da bir başkası kısa sürede toparlayabilir mi, bekleyip göreceğiz.

veremiyor. Ve ofsayt uygulamasının bu ucube hali Türkiye’de büyük haksızlıklar yaratıyor. O zaman, VAR görüntüleri rehberimiz olacaksa ve değiştiremiyorsanız bari kuralları değiştirin.

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