Süper Lig'de ekstra bir 35'inci hafta yaşar mıyız?

Premier Lig’de puan eşitliğinde yalnızca genel averaja bakıldığı için, Liverpool’la City’nin bir play-off maçı oynama olasılıkları çok zayıf da olsa hâlâ var. Yarın Liverpool Wolves’la 4-4 berabere kalır, City Brighton’a 4-0 kaybederse; şampiyonu bir ekstra playoff maçı belirleyecek...

Süper Lig’de de ikili averajda deplasman golü avantajı olmadığı için, yani aralarındaki maçlar 1-1 ve 0-0 biten iki ekip denk kabul edildiği için hâlâ ekstra play-off ihtimalleri canlı. Özellikle Trabzonspor’la Beşiktaş arasında ekstra bir 35’inci hafta maçı oynanması olasılığı var. Premier Lig statüsünde iki takımın sıralamasını belirlemek için önce puan, sonra genel averaj, sonra da atılan gol sayısına bakılıyor. Eğer tüm bu kriterler eşitse iki (veya daha fazla) takımın pozisyonunu, sezonun bitiminde oynanacak play-off maçı (ya da maçları) belirliyor. Tabii ki puanı, averajı ve gol sayısı eşit olan takımlar şampiyonluk, Avrupa kupaları ya da kümede kalma yarışı veriyorlarsa oynanıyor bu play-off maçları...

Premier Lig’in 26 yıllık tarihinde henüz bir play-off maçına ihtiyaç duyulmamış. Ancak 1995-96 sezonunun 36’ncı haftasının sonunda Manchester United’la Newcastle arasında 2 puan, 2 averaj ve 1 gol fark olunca play-off umudu ayyuka çıkmış. Olası play-off maçının tarihi ve yeri belirlenmiş, bilet bile bastırılmış! Ama sezon sonunda bu ihtiyaç oluşmamış. Süper Lig’deyse statü biraz daha zorlu. İki takımı sıralamak için önce puana, sonra ikili averaja, sonra genel averaja, sonra atılan gol sayısına, en son olarak da hükmen mağlubiyet sayısına bakıyoruz. Ancak Süper Lig statüsü, birçok global örnekten farklı olarak, ikili averajda gol eşitliği olduğunda, deplasman golü sayısına bakmıyor. Yani iki takım arasındaki maçlar 0-0’la 3-3 veya 1-0’la 3-4 bittiyse, eşit kabul ediliyorlar.

Bu yüzden de hâlâ Süper Lig’de birçok takımın sıralama için play-off’a ihtiyaç duyma ihtimalleri canlı. Örneğin Beşiktaş’la Başakşehir arasındaki maçlar 1-0 ve 1-2 bittiği için bu iki kulüp ikili averajda dengeliler. Galatasaray-Başakşehir ve Trabzonspor-Beşiktaş maçları da herhangi bir sonuçla berabere biterse bu kulüpler ikili averajda dengede olacaklar. Geçtiğimiz hafta Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-0 değil 1-0 yense (yani Fernando’nun golü gelmese) onlar da eşit olacaklardı. Çok çok zayıf ihtimaller olsa da, hâlâ Galatasaray-Başakşehir ve Beşiktaş-Başakşehir arasında şampiyonu (veya lig ikincisini) belirlemek için bir ekstra play-off maçına ihtiyaç duyulma durumu var. Ekstra play-off maçına gerek olması için, kalan haftalarda Galatasaray’ın Rize ve Sivas’ı 1-0 yenmesi; Başakşehir’in, Ankaragücü ve Alanya’yı mucizevi bir şekilde toplam 21-11’lik sonuçlarla mağlup etmesi, iki takım arasındaki 33’üncü hafta maçının da berabere bitmesi icap ediyor. Özellikle Başakşehir’in 2 maçta 21 gol atması mucize olur elbette. Ancak Beşiktaş’la Trabzonspor’un sıralaması için play-off’a ihtiyaç duyulması durumu daha olası.

EN OLASI PLAY-OFF: BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR

Kalan haftalarda Beşiktaş, Trabzonspor’la berabere kalır, Kasımpaşa’yı 1-0 yener, Alanya’ya 1-0 yenilirse; Trabzon’sa kalan 2 maçını 5-0 ve 5-1’lik skorlarla kazanırsa mucize gerçekleşiyor. İki ekibin puanı, gol averajı, ikili averajı ve attıkları gol sayısı eşitleniyor. Bu durumda (muhtemelen lig üçüncüsünü) iki ekip arasında oynanacak bir ekstra play-off maçı belirler.

HAFTANIN TAKIMI

Kadrosunda okulda halen çalışan 5 beden eğitimi öğretmeni, iki aktif, iki de mezun öğrencisi bulunan Modafen Futbol Kulübü, geçen hafta 1877 Alemdağspor’u 1-0 mağlup ederek 3. Lig’e yükselmeyi başardı. Modafen, Türkiye’de profesyonel liglerde mücadele eden ilk okul takımı olacak.

HAFTANIN SÖZÜ

“SEZON başında kimse bizim finale geleceğimize inanmıyordu. İki akşamda peş peşe iki mucize yaşadık. Klopp’u ve Liverpool’luları tebrik ediyorum; onlar da benim oyuncularım gibi kahramanlar. Bu akşamı bize yaşattığı için teşekkürler kahramanlar, teşekkürler futbol.” (Mauricio Pochet- tino)