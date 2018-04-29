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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
29.04.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Spor-Toto Gomis Ligi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Spor-Toto Gomis Ligi
"Quaresma, Nagamoto'yu takip ederken sakatlandı ve sonra takip edemedi. Daha sonra Galatasaray'ın golü geldi."

Eğer bu sezonu Galatasaray şampiyon tamamlar, Gomis de kupanın yarısını ben eve götüreceğim derse, pek fazla itiraz edemezsiniz herhalde!

Türkiye’ye belki bu adamdan daha iyi gol koklayanı gelmişti, daha kuvvetlisi gelmişti, ama onun kadar komple bir santrfor gelmemişti bence. Gomis’e bir takma isim verecek olsam, “Bay Doğru” derdim; çünkü bu adam kadar doğru oynayanını, efektif oynayanını, her zaman/her durumda gerekeni yapanı görmemiştik bu ülkede…

Dün 23’te gelen Galatasaray’ın ilk golü, aslında Muslera’yla Gomis arasında defalarca denenmiş ve başarılmış bir senaryonun sonucuydu. Daha birinci dakikada da Gomis aynı yerde aynı topu Rodrigues’e indirmiş, oradan gol çıkmamıştı. 23’te bir daha indirdi, o hücumun sonunda Fernando golü geldi. Gomis’in hava toplarındaki farkı şu: Sadece en yükseğe çıkıp hava topunu kazanmakla kalmıyor, meşin yuvarlağı en doğru yere atıp, bir de pozisyon üretiyor...

Dün neredeyse maçın her anında o var: 66’daki penaltıyı kazandıran, Tosiç’i attıran o. 70’te Linnes driplingi yaparken sağa harika bir çapraz koşu yapıp Rodrigues’i markajdan çıkaran yine o...

Gomis’in performansıyla ilgili bir küçük detay da şu: Özellikle oyun soğuduğunda havayı çok iyi koklayıp, savunmaların bir anlık savrukluğundan da muazzam faydalanıyor Fransız forvet. 23’teki Fernando sayısı öncesi Negredo’nun kaçırdığı gol ve Mariano’nun sakatlığıyla soğuyan oyundan hemen faydalandığı gibi. Hemen her hareketi zekice, her hareketi faydalıydı Gomis’in… Şapka çıkarılacak bir performanstı gerçekten.

Tabii ki Galatasaray’ın 3 haftada iki direkt rakibini 2’şer farkla yenip şampiyonluk kupasının kulpundan tutmasını sadece Gomis performansıyla açıklamak diğerlerine haksızlık olur: Terim’in dünkü ikinci devre başlangıcının da altını çizmeliyiz mutlaka. Böyle bir maçta ilk devreyi 1-0 mağlup kapayan her takımın ikinci devreye baskıyla başlamasını beklersiniz. Beşiktaş da bunu denedi, ama karşınızda bir Fatih Terim takımı varsa, onlar otomatik olarak 1-0’ı koruma psikolojisine bürünmüyorlar. Dolayısıyla size de bir otomatik baskı fırsatı vermiyorlar. Bu da Fatih Terim farkı kesinlikle.

Dün Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-0 yenerken tabelada Fernando ve Rodrigues’in isimleri yazıyordu ama o gollerin altına Fatih Terim ve Galatasaray tribünlerini yazsanız, asistler de Gomis’ten deseniz, çok yanılmış olmazsınız bence.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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