Sihirbaz Hugo
LINEKER, 2000’lerin başında La Liga’nın Premier Lig’den neden daha iyi olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: “Bir ligin kalitesini derbilerin ya da devlerin seviyesi belirlemez.
La Liga’nın bizden farkı, devlerin oynamadığı maçların da izlenebilir olması...” Trabzonspor ve Kasımpaşa belki bu yıl şampiyonluğa oynayamayacaklar, ama bu iki takım ekrandaysa bence kaçırmamakta fayda var. Süper Lig’in gururu bir maç vardı Trabzon’da. West Ham-M.United maçının ardından seyrettim Trabzon-Kasımpaşa’yı. Ve keyif aldım doğrusu.
AMİRİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Trabzon’daki maçın ilk yarısı, Kemal Özdeş’in hayal ettiği gibiydi. Giden-gelen bir oyun. Orta sahada büyük boşluklar. Trabzon savunması 40’ncı metrelere kadar çıkınca aradığı fırsatları bulan ve 40’ta skoru 2-0’a getiren bir Kasımpaşa... Ancak Karaman’ın devre arasında yaptığı Amiri hamlesi, bordo mavililerin şemasını dengeli bir hâle getirdi. Takım 4-4-2’ye döndü, ilk devrede sadece sağdan akan asimetrik oyun normalleşti. Dün Pereira çok iyiydi, Burak çok iyiydi, Amiri de öyle. Ancak maçın kaderini bir sihirbaz tayin etti. Bir frikik golü attı, bir frikiği direkten döndü. 70’te de muhteşem bir voleyle bitirdi solosunu. Rodallega böyle sihir yaptıkça, Karaman da bu takımı 4-4-2 dizecek doğru modeli bulmak zorunda sanırım.
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