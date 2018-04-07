Sezonun en kolay maçı
BAŞAKŞEHİR’in bu sezon 4-5 farklı yendiği rakipleri oldu; ama sanırım ligdeki en rahat maçlarını dün Malatya’ya karşı oynadılar. 1
8’de gol geldikten sonra maçın büyük bölümü Başakşehir’in hazırlık paslarıyla geçti; karşılaşmayı izleyemediyseniz 65’inci dakikadaki başarılı pas sayıları, size öyküyü özetleyecektir: Başakşehir’in iki stoperinden Epureanu 65 dakikada 94, Mahmut 87 başarılı pas yaparken, ön liberosu İrfan’ın 25, Adebayor’un da 17 temasları vardı meşin yuvarlağa.
KALEYE GİTMEDİLER
Malatyaspor elbette sezon hikayesini pas üstüne kurmuş bir takım değil. Onların alametifarikası, rakibi bozan temaslı oyuncuları idi.
Özellikle orta sahaları, ligin göğüs göğse çarpışma ve yakın temas oyunu konusunda belki en iyisi idi. Dün o temaslı oyunlarından çok uzaklardı; maçın neredeyse tamamı Başakşehir’in ikinci bölgede paslaşmasıyla geçti, gitti, bitti.
Başakşehir gol sonrası rakip kaleye neredeyse hiç gitmedi, Ertaç maçı tek kurtarışla tamamladı. Ev sahibi ekip böylece çok rahat bir oyunla, zirve yarışında önemli bir 3 puanı yazmış oldu hanesine.
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