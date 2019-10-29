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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Sezonun en iyi maçı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Bu harika müsabakayı üç ayrı perdede ele almak gerek...

DÜN İstanbul’da oynanan harika müsabakayı üç ayrı perdede ele almak gerek. İlk yarım saatte çok bütüncül ve geçirgenliği çok düşük bir Başakşehir izledik. İlk 30’da Trabzonspor şut atamadı, Başakşehir’se Crivelli-Visca ile yakaladığı pozisyonlarda Uğurcan’a takıldı. 30’la 45 arası ise bambaşka bir maç oynandı adeta. Ünal Karaman, Kamil’in sağ açıkta olduğu 4-2-3-1’den vazgeçti, 4-3-3’e döndü. Kamil’in göbeğe dönmesiyle Sosa özgürleşti; Arjantinli virtüöz, ilk yarının son bölümünde bir resital koydu sahneye adeta. 37’deki tarihi karambol dahil, bu bölümde Trabzonspor 3 kez yaklaştı gole. Ama iki milli kalecinin ilk 45’teki iyi performansları, devrenin golsüz bitmesinin baş nedeniydi.

İkinci devrede iki takımın da Avrupa yorgunluğunun belirginleştiğini söyleyebiliriz. Önce Skrtel’in, sonra Uğurcan’ın gereksiz penaltılarıyla 1-1’e geldi maç... 1-1’den sonra oyunda Başakşehir’i öne çıkaransa kulübeler arasındaki kalite farkı oldu. Başakşehir, Volkan, Aziz Behich, Mehmet Topal, Arda, Elia, Ba ve Robinho ile belki de Türkiye’nin en iyi kulübesine sahip. Okan Buruk’un sonradan sahaya sürdüğü her adam enerjisini artırdı İstanbul ekibinin. Ünal Karaman’ınsa aynen Krasnodar maçındaki gibi eli zayıftı yine. Sanırım sakatlar düzelene kadar Trabzon’un bir numaralı problemi, zayıf kulübesi olacak.

Ancak iki özel adam, sezon başından beri olduğu gibi dün de Trabzon’u yarışta tutmayı başardılar: Sosa, belli bir yaştan sonra liberoya dönüşerek futbol hayatını noktalayan Mattheus’u hatırlatıyor bana. Ofansif katkısı ayrı güzel, defansif müdahaleleri ayrı. Bir penaltı yaptırıp, bir de gol atan Sörloth’sa Türkiye’deki yeniden doğuşuna bir güzel halka daha ekledi dün. Trabzonspor yönetiminin yerinde olsam, Sörloth’un bonservisini en seri biçimde almaya çalışırdım Crystal Palace’tan.

 BEŞiKTAŞ-DiNAMO KİEV’i ANDIK 

DÜN 37’nci dakikada Başakşehir kalesinde yaşananlar, Beşiktaş-Dinamo karambolünü ve kaleci Cenk’i hatırlattı bana. Nwakaeme’nin şutunu Mert’in çıkarışı, Sosa volesini tamamlayan Sörloth’un vuruşunda Mert’in yine ayağıyla imkansız kurtarışı. Pozisyonun bitmeyip geri dönmesi ve topun bir kez daha çizgiden çıkması... 8,5 puanlı bir IMDB liste filmiydi adeta.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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