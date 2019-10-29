Sezonun en iyi maçı

DÜN İstanbul’da oynanan harika müsabakayı üç ayrı perdede ele almak gerek. İlk yarım saatte çok bütüncül ve geçirgenliği çok düşük bir Başakşehir izledik. İlk 30’da Trabzonspor şut atamadı, Başakşehir’se Crivelli-Visca ile yakaladığı pozisyonlarda Uğurcan’a takıldı. 30’la 45 arası ise bambaşka bir maç oynandı adeta. Ünal Karaman, Kamil’in sağ açıkta olduğu 4-2-3-1’den vazgeçti, 4-3-3’e döndü. Kamil’in göbeğe dönmesiyle Sosa özgürleşti; Arjantinli virtüöz, ilk yarının son bölümünde bir resital koydu sahneye adeta. 37’deki tarihi karambol dahil, bu bölümde Trabzonspor 3 kez yaklaştı gole. Ama iki milli kalecinin ilk 45’teki iyi performansları, devrenin golsüz bitmesinin baş nedeniydi.

İkinci devrede iki takımın da Avrupa yorgunluğunun belirginleştiğini söyleyebiliriz. Önce Skrtel’in, sonra Uğurcan’ın gereksiz penaltılarıyla 1-1’e geldi maç... 1-1’den sonra oyunda Başakşehir’i öne çıkaransa kulübeler arasındaki kalite farkı oldu. Başakşehir, Volkan, Aziz Behich, Mehmet Topal, Arda, Elia, Ba ve Robinho ile belki de Türkiye’nin en iyi kulübesine sahip. Okan Buruk’un sonradan sahaya sürdüğü her adam enerjisini artırdı İstanbul ekibinin. Ünal Karaman’ınsa aynen Krasnodar maçındaki gibi eli zayıftı yine. Sanırım sakatlar düzelene kadar Trabzon’un bir numaralı problemi, zayıf kulübesi olacak.

Ancak iki özel adam, sezon başından beri olduğu gibi dün de Trabzon’u yarışta tutmayı başardılar: Sosa, belli bir yaştan sonra liberoya dönüşerek futbol hayatını noktalayan Mattheus’u hatırlatıyor bana. Ofansif katkısı ayrı güzel, defansif müdahaleleri ayrı. Bir penaltı yaptırıp, bir de gol atan Sörloth’sa Türkiye’deki yeniden doğuşuna bir güzel halka daha ekledi dün. Trabzonspor yönetiminin yerinde olsam, Sörloth’un bonservisini en seri biçimde almaya çalışırdım Crystal Palace’tan.

BEŞiKTAŞ-DiNAMO KİEV’i ANDIK

DÜN 37’nci dakikada Başakşehir kalesinde yaşananlar, Beşiktaş-Dinamo karambolünü ve kaleci Cenk’i hatırlattı bana. Nwakaeme’nin şutunu Mert’in çıkarışı, Sosa volesini tamamlayan Sörloth’un vuruşunda Mert’in yine ayağıyla imkansız kurtarışı. Pozisyonun bitmeyip geri dönmesi ve topun bir kez daha çizgiden çıkması... 8,5 puanlı bir IMDB liste filmiydi adeta.