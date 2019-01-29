'Sen-ben oynasak' teorisi yanlış

Fenerbahçe'ye 1-2 ofansif oyuncu transferi şart.
Fenerbahçe camiasının en büyük yanılgısı, “Bu formayı senben giysek beşinci olurduk” sanrısı...
Bu inanış kesinlikle yanlış. Artık devir değişti; büyükler olağanüstü borçlu, Anadolu ekipleriyle İstanbullular arasında makas daraldı ve VAR hayatımıza girdi. Fenerbahçe’nin yukarıya tırmanabilmesi için 72 saate 1-2 iyi ofansif oyuncu transferi sıkıştırması lazım. Dün Kadıköy’de sezonun en sert maçlarından birini izledik.
Malatyaspor Boutaib sonrası daha da defansif bir takıma dönüştü. Sadece duran top ve kontra fırsatı arıyorlar ve dün 2 frikik organizasyonuyla sonuca gittiler zaten. Ama bu 2 gol dışında da hiçbir şey yapmadılar. Fenerbahçe’yle ilgili kamuoyundaki genel algınınsa yanlış olduğu kanaatindeyim. Kimle konuşsam, Fenerbahçe kadrosunun söylendiği kadar kötü olmadığını, sarı lacivertlilerin sorununun yürekle ilişkilendirilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Ben böyle düşünmüyorum; Yanal geldiğinden beri Fenerbahçe arzulu oynuyor. Bence bu takımın esas sorunu ofansif kalite. Evet dün Neustadter de berbattı ama sezonun geneline baktığınız zaman Fenerbahçe’nin ön taraftaki çaresizliği esas sıkıntı. Slimani, Benzia, Ayew, Dirar gibilerinin CV’si aldatıcı. Bugünkü seviyeleri çok düşük. Fenerbahçe’nin ileri uçta Ekici-Soldado ve yarım Valbuena dışında kaliteli oyuncusu yok. Şimdi o listeye Moses da eklendi. Bence yukarıya tırmanabilmeleri için ön tarafa 1, belki 2 transfer daha şart.
FAUL VARSA KART DA OLMALI
DÜN sezonun en sert devrelerinden birini izledik Malatya’da. İlk 45 dakikaya bolca itiş-kakış ve kavganın yanı sıra 21 de faul sığdı. Yıllarca Süper Lig’de çok fazla faul olmasına rağmen az kart gösterilmesinden şikayet ettim. Dün ilk devrede 6 kart çıktı. Olması gereken bu.
GUILHERME’YE YAKIŞMADI
Dün 22’nci dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde bir Malatyasporlu oyuncu yerdeydi. Top Guilherme’deydi. Guilherme yerdeki oyuncuyu Isla’ya işaret etti ve Şilili rakibi de doğal olarak durdu. Ancak Guilherme bir anda karar değiştirip topu tehlikeli bir noktaya pas olarak kullandı. Oyun durunca doğal olarak ortalık karıştı ve maç bir daha hiç sakinleşmedi. Guilherme’nin yaptığı akıl dışı. Ve çok üzücü. Bu tür bir sportmenlik dışı hareketi daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Brezilyalı oyuncu bu davranışından dolayı takım arkadaşları, rakipleri ve spor kamuoyundan özür dilemeli.
'Sen-ben oynasak' teorisi yanlış
Fenerbahçe'ye 1-2 ofansif oyuncu transferi şart.
Fenerbahçe camiasının en büyük yanılgısı, “Bu formayı senben giysek beşinci olurduk” sanrısı...
Bu inanış kesinlikle yanlış. Artık devir değişti; büyükler olağanüstü borçlu, Anadolu ekipleriyle İstanbullular arasında makas daraldı ve VAR hayatımıza girdi. Fenerbahçe’nin yukarıya tırmanabilmesi için 72 saate 1-2 iyi ofansif oyuncu transferi sıkıştırması lazım. Dün Kadıköy’de sezonun en sert maçlarından birini izledik.
Malatyaspor Boutaib sonrası daha da defansif bir takıma dönüştü. Sadece duran top ve kontra fırsatı arıyorlar ve dün 2 frikik organizasyonuyla sonuca gittiler zaten. Ama bu 2 gol dışında da hiçbir şey yapmadılar. Fenerbahçe’yle ilgili kamuoyundaki genel algınınsa yanlış olduğu kanaatindeyim. Kimle konuşsam, Fenerbahçe kadrosunun söylendiği kadar kötü olmadığını, sarı lacivertlilerin sorununun yürekle ilişkilendirilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Ben böyle düşünmüyorum; Yanal geldiğinden beri Fenerbahçe arzulu oynuyor. Bence bu takımın esas sorunu ofansif kalite. Evet dün Neustadter de berbattı ama sezonun geneline baktığınız zaman Fenerbahçe’nin ön taraftaki çaresizliği esas sıkıntı. Slimani, Benzia, Ayew, Dirar gibilerinin CV’si aldatıcı. Bugünkü seviyeleri çok düşük. Fenerbahçe’nin ileri uçta Ekici-Soldado ve yarım Valbuena dışında kaliteli oyuncusu yok. Şimdi o listeye Moses da eklendi. Bence yukarıya tırmanabilmeleri için ön tarafa 1, belki 2 transfer daha şart.
FAUL VARSA KART DA OLMALI
DÜN sezonun en sert devrelerinden birini izledik Malatya’da. İlk 45 dakikaya bolca itiş-kakış ve kavganın yanı sıra 21 de faul sığdı. Yıllarca Süper Lig’de çok fazla faul olmasına rağmen az kart gösterilmesinden şikayet ettim. Dün ilk devrede 6 kart çıktı. Olması gereken bu.
GUILHERME’YE YAKIŞMADI
Dün 22’nci dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde bir Malatyasporlu oyuncu yerdeydi. Top Guilherme’deydi. Guilherme yerdeki oyuncuyu Isla’ya işaret etti ve Şilili rakibi de doğal olarak durdu. Ancak Guilherme bir anda karar değiştirip topu tehlikeli bir noktaya pas olarak kullandı. Oyun durunca doğal olarak ortalık karıştı ve maç bir daha hiç sakinleşmedi. Guilherme’nin yaptığı akıl dışı. Ve çok üzücü. Bu tür bir sportmenlik dışı hareketi daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Brezilyalı oyuncu bu davranışından dolayı takım arkadaşları, rakipleri ve spor kamuoyundan özür dilemeli.