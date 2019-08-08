Savunmaya takviye şart

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıSavunmaya takviye şart
GeriUğur MELEKE Savunmaya takviye şart
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
08.08.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Savunmaya takviye şart

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Fenerbahçe’nin en temel sorunu kadro mühendisliği...

Tezimi çok basit bir örnekle destekleyeyim: Ozan’ın Wolfsburg maçındaki partneri Tolga, Hertha’da Tolgay, Bayern’de Ekici (sonra Jailson), Real’de Alper, Cagliari önünde de Emre’ydi. Yani kadroda Ozan’a partner olabilecek 6 farklı adam bulunuyor. Oysa takımda sadece 2 orijinal stoper, 1 sol bek var! Dünkü tabelayı belirleyen detay da zaten savunma dengesizliğiydi. Aslında Fenerbahçe aynen Hertha ve Wolfsburg maçlarındaki gibi iştahlıydı. Önde bastılar. Topa daha fazla sahip olup, daha fazla pozisyon ürettiler. Muriqi, Ozan, Emre, Ekici hepsi vasatın üstündelerdi. Ferdi yine heyecan verdi. Deniz’in kulübedeki varlığı bile Moses’ı canlandırdı. Ama bir gol Sadık’ın han-Kwan’a refakati, bir gol de Reyes’in geleneksel zamanlama hatasıyla yenince galibiyet korunamadı.

BiRKAÇ OLUMSUZLUK VAR

Fenerbahçe’nin inişli-çıkışlı oyununun ötesinde birkaç olumsuz sinyalin daha altını çizmekte fayda var:

1- Real Madrid maçının yıldızı Altay’ın aşırı heyecanı, peş peşe hatalara neden oldu. Altay’ın ne yapıp edip top kullanma becerisini geliştirmesi lazım. Bence hâlâ sıralamada Harun’un önünde.

2- Fenerbahçe iki maçtır oyuncu değişikliğinin hemen ardından gol yiyor. Dirar, Bayern önünde girer girmez gol yedirmişti. Dün de Reyes girer girmez yaptı penaltıyı. bir tür hazırlık sıkıntısı mı bu?

3- Maç öncesi Fenerbahçe’nin genç yedeklerini ısınırken izledim ve üzüldüm doğrusu. O ısınma sizin işinizin bir parçası. Onu maksimum ciddiyetle yapmazsanız, ısınmaktan öteye geçemezsiniz futbol hayatınızda.

4- İlk yarının bitiş düdüğünün hemen sonrası, Emre’nin Ozan’a uzun süreli, el-kollu aşırı tepkisi de garipti. bir uyarı yapacaksanız, bunu 30 saniye sonra soyunma odasında, seyircinin önünde şova dönüştürmeden de yapabilirsiniz. Ozan da çok iyi bir ilk yarı oynadı üstelik.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe 2-2 Cagliari
Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gazişehir Gaziantep Al Wakrah maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?