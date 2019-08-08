Savunmaya takviye şart

Tezimi çok basit bir örnekle destekleyeyim: Ozan’ın Wolfsburg maçındaki partneri Tolga, Hertha’da Tolgay, Bayern’de Ekici (sonra Jailson), Real’de Alper, Cagliari önünde de Emre’ydi. Yani kadroda Ozan’a partner olabilecek 6 farklı adam bulunuyor. Oysa takımda sadece 2 orijinal stoper, 1 sol bek var! Dünkü tabelayı belirleyen detay da zaten savunma dengesizliğiydi. Aslında Fenerbahçe aynen Hertha ve Wolfsburg maçlarındaki gibi iştahlıydı. Önde bastılar. Topa daha fazla sahip olup, daha fazla pozisyon ürettiler. Muriqi, Ozan, Emre, Ekici hepsi vasatın üstündelerdi. Ferdi yine heyecan verdi. Deniz’in kulübedeki varlığı bile Moses’ı canlandırdı. Ama bir gol Sadık’ın han-Kwan’a refakati, bir gol de Reyes’in geleneksel zamanlama hatasıyla yenince galibiyet korunamadı.

BiRKAÇ OLUMSUZLUK VAR

Fenerbahçe’nin inişli-çıkışlı oyununun ötesinde birkaç olumsuz sinyalin daha altını çizmekte fayda var:

1- Real Madrid maçının yıldızı Altay’ın aşırı heyecanı, peş peşe hatalara neden oldu. Altay’ın ne yapıp edip top kullanma becerisini geliştirmesi lazım. Bence hâlâ sıralamada Harun’un önünde.

2- Fenerbahçe iki maçtır oyuncu değişikliğinin hemen ardından gol yiyor. Dirar, Bayern önünde girer girmez gol yedirmişti. Dün de Reyes girer girmez yaptı penaltıyı. bir tür hazırlık sıkıntısı mı bu?

3- Maç öncesi Fenerbahçe’nin genç yedeklerini ısınırken izledim ve üzüldüm doğrusu. O ısınma sizin işinizin bir parçası. Onu maksimum ciddiyetle yapmazsanız, ısınmaktan öteye geçemezsiniz futbol hayatınızda.

4- İlk yarının bitiş düdüğünün hemen sonrası, Emre’nin Ozan’a uzun süreli, el-kollu aşırı tepkisi de garipti. bir uyarı yapacaksanız, bunu 30 saniye sonra soyunma odasında, seyircinin önünde şova dönüştürmeden de yapabilirsiniz. Ozan da çok iyi bir ilk yarı oynadı üstelik.